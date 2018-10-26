Yandaşı korku sardı!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yerel seçimde ittifak yok” diye konuşup Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Öyleyse herkes kendi yoluna” diye cevap verince yandaşları bir korkudur sardı!

Ortaya çıkan kendileri açısından vahim tabloyu gözlerden nasıl saklayacaklarını bilemez hale geldiler.

Bu şaşkınlıkla da anlaşmazlığın yerel seçimler konusunda olduğunu “Cumhur İttifakı’nda hiçbir sıkıntı olmadığını” ileri sürmeye başladılar.

Yandaşlar çok iyi biliyor ki her iki parti de birbirlerine mecbur hatta mahkûm!

Biri olmadan diğerinin “bugünkü pozisyonunu” koruyabilmesi hiç de kolay değil.

Ama MHP Lideri Bahçeli birdenbire aradaki ipleri koparınca yandaşlara abesle iştigal etmekten başka yapacak bir şey kalmadı.

İki partinin birbirlerine yönelik açıklamalarına bakınca arada çok ciddi bir sorun olduğu hemen anlaşılıyor.

MHP AKP’lilere “gafiller” diye seslenip, AKP’liler de, “Dava arkadaşımızı feda etmeyiz” diyerek gafillikle suçlananları sahiplenince ortaya evlere şenlik bir tablo çıkmış oldu.

Yerel seçimler nedeniyle bir araya gelemeyen iki partinin Cumhur İttifakı’nı sürdürmesi elbette mantıklı bir kafa yapısının kabul edebileceği bir şey olamaz.

Yani şimdi yerel seçimler nedeniyle “gafiller” diye suçlanan AKP’liler “Cumhur ittifakı” yeniden söz konusu olduğunda “gafletten uyanmış mı” olacaklar?

Ya da AKP’liler yerel seçimlerde, “Dava arkadaşlarımızı feda etmeyiz” derken Cumhur İttifakı söz konusu olduğunda, “Cumhur İttifakı bir yana dava arkadaşı bir yana” deyip arkadaşlarını görmezden mi gelecekler?

“Yerel seçimlerde ittifak yok” açıklaması hiç kuşkusuz elmanın içine kurdun düştüğünü gösteriyor.

Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar elmanın içine düşen kurttan kurtulmaları mümkün görünmüyor.

Cumhur İttifakı sayesinde birbirlerinin açıklarını kapatarak yollarına devam edenler “yerel seçimde ittifak yok” diyerek birbirlerine hem rest çekmiş oldular hem de kapıyı göstermiş oldular.

Böylelikle de zoraki bir beraberlik de sona ermiş oldu.

Yerel seçimlerde her iki parti de muhtemel başarısızlıkları kendileri ile birlikte hareket edilmemesine bağlayacaklar ve “işte gördünüz bizsiz olmuyor” havasını estirmeye çalışacaklardır.

Bu nedenle her iki partinin yerel seçimlerde bulundukları pozisyonları kaybedeceğine şimdiden kesin gözü ile bakılabilir.

Yani yandaşlar ne kadar korksa yeridir.