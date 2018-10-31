2000’li yıllara damga vuran siyasetçilerden biri de Erdoğan’dır

Mehmet Barlas / Sabah

2005'ten bu yana Almanya'yı yöneten 65 yaşındaki Angela Merkel'in artık partisinin (CDU) liderliğine aday olmayacağı, bütün dünya medyasında çeşitli yorumlara neden oluyor. Ancak Merkel partisinin lideri olmasa da, 2021'deki genel seçime kadar başbakanlığını sürdürecek.

Merkel ve Erdoğan

2000'li yıllara damga vuran siyasetçilerden biridir Angela Merkel... Bu açıdan bakıldığında bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da, 16 yılı aşkın süredir yurt ve dünya siyasetine yön veren ve 2000'li yıllara damgasını vuracak olan bir diğer siyasetçidir. Siyasete ilgi duyan herkesin bu isimler üzerinden yorumlar yaptıkları ve sevgileri ile öfkelerini bu isimlere yönlendirdikleri düşünülürse, Recep Tayyip Erdoğan portresinin ilgi çekiciliği de kolayca anlaşılır.

İcraatçı siyasetçi

1994'te İstanbul Belediye Başkan adaylığı ile kamuoyuna mal olan Erdoğan portresi, 2003'te başlayan Başbakanlığı boyunca hemen her gün gazete manşetlerine yerleşmiştir. Anadolu coğrafyasında iz bırakan büyük projelerin altında imzası bulunan bir icraatçı siyasetçi olması yanında, girdiği her seçimi kazanan ve sonunda halkoyu ile Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı tanımak, son dönem Türk siyasetini de tanımak anlamına geliyor.

Sadakat meselesi

Dünkü AK Parti grup toplantısı çıkışı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili olarak yaptığı değerlendirme, aslında onun bilinen ama zaman zaman unutulan çok önemli bir yaklaşımını bir kez daha sergilemiştir. Cumhurbaşkanı, Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarıyla ilgili olarak "Melih Bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum" demiştir.

Hukuku olmak

Uzun yıllar Erdoğan'a destek verdikten sonra Gezi kalkışmasında Erdoğan düşmanı kesilen bir gazete yorumcusu hakkında ne düşündüğü sorulduğunda da Erdoğan, "Bu durumu hiç anlamıyorum. Çünkü o gazete yorumcusu ile hukukumuz var" diye cevap vermişti. Melih Gökçek için de "94'ten beri yol ve dava arkadaşım" dediği gibi, Erdoğan için dostluğa sadakat en önemli değerlerden biridir. Bu açıdan son dönemde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün izlediği siyaset çizgisinin Erdoğan'da nasıl bir içsel tepki yarattığını anlamak kolaydır.

Evet... Erdoğan'ı tanımak son dönem Türk siyasetini anlamayı kolaylaştırır.