Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Her yeni güne bir konkordato ilanı haberi ile başlamak elbette hayra alamet bir gelişme sayılamaz!

Ne var ki ülkemiz şimdi böyle bir süreçten geçiyor. Ayakkabıcılar ile başlayan akım bütün sektörleri kapsamı içine alacak gibi görünüyor.

İnşaatçılar, tekstilciler, turizmciler, taşımacılık sektörü peş peşe konkordato ilan ettiler. Son olarak bu kervana züccaciyecilerin de katıldığını duyduk. Konkordato ilanlarının şahıs bazına kadar indiği söyleniyor.

Peki, bu konkordato ne demek?

Kaba bir anlatımla, “Benden ya da bizden buraya kadar” demek!

Ya da “Artık biz bu işi çeviremiyoruz, borçlarımızı yeniden yapılandırın” demek.

Yani?

Yani “Ben artık yokum” demek!

Hâl böyle olunca önce aynı şeyi siyaset âleminde dile getirenlerin de “siyasi konkordato ya da siyaseten konkordato” ilan ettiklerini kabul edebiliriz.

Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’yi de “siyasi konkordato ya da siyaseten konkordato” ilan etmiş bir lider olarak görebiliriz.

AKP sözcüleri her ne kadar Cumhur İttifakı’nın henüz sona ermiş olmadığını söylüyor olsalar da MHP kanadından gelen açıklamalar bunu doğrulamıyor.

MHP sözcüleri yerel seçimlerde ittifaka gidilememesinin sorumlusu olarak AKP’lileri gösteriyor ve sonunda çok pişman olacaklarını ileri sürüyorlar.

Evet, ülke ekonomisini uzun bir süredir meşgul eden konkordatolar bu sefer ülke siyasetini kapsama alanı içine almış bulunuyor.

Düne kadar “birlik-beraberlik” havası estirenler şimdi “herkes kendi yoluna” havası içine girmiş durumdalar.

Yani artık, “Bu birlik-beraberlik içinde biz yokuz” diyorlar.

Bizi de bu hale “siyasi ya da siyaseten konkordato” diyoruz.

AKP sözcüleri istedikleri kadar ülkede kriz mriz olmadığını ve ekonominin güllük gülistanlık olduğunu iddia ededursun bakın sadece ekonomi dünyası değil siyaset dünyası bile gelişmelerden olumsuz etkileniyor.

Ve uzun yıllar gideceği umulan ittifaklar çatırdıyor.

Giderek siyasi krize dönüşme eğilimi gösteren ekonomik krizden sadece AKP’nin değil MHP’nin zarar göreceği besbelli!

Hatta Almanya Başbakanı Merkel’in “benden bu kadar” açıklamasını da konkordatonun farklı bir türü olarak kabul edebilirsiniz.