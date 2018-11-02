02 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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Ey AKP ya da!

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Zeki Ceyhan

Ey AKP ya da ey AKP’liler!

Bu bizim üslubumuz değil ama kulak dolgunluğu işte!

Şu hitabı sizin sözcülerinizden o kadar çok işittik ki sonunda biz de size öyle hitap etme ihtiyacını duyduk.

Yıllardır iktidardasınız ve artık dedikodu ile birbirinizle uğraşmaktan başka bir şey üretemez hale geldiniz.

Hiçbir vaadinizi yerine getiremiyorsunuz.

Hâl böyle olunca, “Biz nereye gidiyoruz?” diye bir nefs muhasebesi yapmayı hâlâ düşünmüyor musunuz?

Bırakın yıllar öncesini ama yakın geçmişe şöyle bir baksanız.

Ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

Hatırlarsanız bir ara tek başına hükümet kuramayacak duruma düşmüştünüz.

O günlerde her şeyi “tek partili hükümet” kurabilmeye endekslemiştiniz.

Tek partili hükümet kurulacak güce kavuştuğunuzda her şeyin yoluna gireceğini söylüyordunuz.

Böyle yapılırsa faizler azalır, enflasyon düşer, istikrar sağlanır ve yatırımlar canlanır diyordunuz.

Vatandaş bu dediklerinize inandı ve size tek partili hükümet kurma yolunu açtı. Ama değişen bir şey olmadı.

Bu defa aynı şeyleri “Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti genel başkanı olursa” şartına bağladınız.

Cumhurbaşkanı’nı partinizin genel başkanı da yaptınız.

Ama yine değişen bir şey olmadı.

Ne faizler azaldı, ne enflasyon düştü, ne istikrar sağlandı ne de yatırımlar canlandı.

Bütün bu olumsuzluklardan ders alacağınız yerde yeni bir sistemden söz etmeye başladınız.

Her şeyin çözümü için adres olarak başkanlık sistemine geçilmesini gösterdiniz.

Vatandaş size bu imkânı da verdi.

Başkanlık sistemine geçildi.

Bütün olumsuzlukları eski sistemin kötü alışkanlıklarına(!) yıkan anlayış bir kez daha iflas etti.

Çünkü yine bir şey değişmedi.

Sahi siz bütün bu gelişmelerden hiç ders almayacak mısınız?

Hâlâ “Biz nereye gidiyoruz?” diye nefs muhasebesi yapmayacak mısınız?

Ey AKP ya da ey AKP’liler size soruyoruz: Böyle doludizgin nereye gittiğinizi sanıyorsunuz?

 

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