M. Şevket Eygi

Kendi aralarında yapılan bir sohbette Yahudiliğimle iftihar ederim demiş. Ben de soruyorum: Öyleyse Yahudiliğini niçin gizliyor, asıl ismini örten bir Türk ismi alıyor, Müslüman görünüyor, ölünce mevtası camie getiriliyor?

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Büyük vatansever, haysiyetli Müslüman, Trabzon meb’usu (milletvekili) Ali Şükrü beyi nasıl kahpece ve alçakça şehit ettiler?

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Şu dünya ne garip!.. Gerçekten faziletli birkaç kimse biz faziletsiziz derken, faziletten zerre kadar nasibi olmayan faziletsizler, fazilet satıp duruyor.

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Nefs-i emmaresini kötülemeden, mütevazı olmadan faziletli olmak mümkün mü?

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O nasıl bir mü’mindir ki, mü’min kardeşlerini sevmiyor?

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Cahilin yalınından değil, okur yazar olanından çok korkmak gerek.

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Sabah namazında camiye giderseniz, Müslümanların niçin zelil olduğunu anlarsınız.

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O suçları, o rezillikleri, o ahlaksızlıkları bir Müslüman işlemiş olsaydı, Dönmeyân yeri göğü birbirine katardı.

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Şifahî bedevî kültür ile doğru bir Millî Mücadele ve M. Kemal tarihi yazılamaz.

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Japonlar o çok zor, o çetrefil, o kargacık burgacık yazıları ile bu kadar ilerlediler de, biz şu çok kolay Latin yazısıyla niçin onlar kadar ilerleyemedik?

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Serasker Hüseyin Avni Paşa... Velinimetine ihanetin ve nankörlüğün mücessem abidesi...

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Şapka devrimine karşı çıkanları idam ettiler ama Türkiye’ye otomotiv, uçak sanayii kazandıramadılar.

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Dini imanı para, menfaat, zenginlik, ün, alkış olan o adamlar; İslamî uyanış ve kalkınma hareketinin canına okudular.

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Namazın fıkhı vardır. Namazın müfsidleri vardır. Namazı ifsad eden (bozan) bir şey yapanın namazı fıkhen makbul olmaz... Zekâtın da fıkhı vardır. Müslümanlar zekât fıkhına niçin riayet etmiyor? Zekâtı niçin Kur’ana, Sünnete, Şeriata uygun olarak vermiyor?

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O tekkenin vakfiyesinde, mescidinde namaz kılınacağı, her cuma akşamı Filan tarikatın usulüne göre zikrullah yapılacağı yazılıdır. Siz ise restore edilen tekkeye sahip oldunuz, şu anda camiine ayakkabı ile giriliyor, zikrullah meclisi yapılmıyor. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz?

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Himaye ettikleri, barındırdıkları, yedirdikleri, kışın ısıttıkları Müslüman gençlere ilmihallerini öğretmeyen Müslüman sivil toplum kuruluşlarına bin kere yazıklar olsun!

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Bayat ekmekleri, yemek artıklarını, pirinçleri çöpe atan, bir kısmını lavabodan kanalizasyona döken o ailenin iki yakası bir araya gelmiyormuş. Bunu duyunca hiç şaşmadım.

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On beş yaşındaki kız gece on birde sokaklarda, meydanlarda arkadaşlarıyla sere serpe geziyormuş. Sonra ne olduysa olmuş, kız tecavüze uğramış. Olacağı bu değil miydi?

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Feminizm, Marksizm ve Darvinizm gibi, fıtrata aykırı bozuk bir ideolojidir.

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Vaktiyle yıllar önce bir adamcağızı çaycı olarak işe alacaktım. Mülakatta aha ohalı konuşunca vaz geçmiştim.

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Tarikat, Müslümanı olgunlaştıran bir kurum, bir mekteb-i edeptir. Tarikatı ile öğünmek, gururlanmak, kibirlenmek, uçan şeyh edebiyatı yapmak, kendini beğenmek, o tarikata mensup olduğu için nefsini Cennetlik sanmak tasavvufa aykırıdır.

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Derviş ile muhib arasındaki farkı bilmeyene tarikatlı demem.

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Tıka basa yiyen, obur, hedonist, aklı fikri yemekte olan şikemperver kimseler gerçek sûfi değil, sahte sûfidir.

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Ahirete inanıyor ama ahiret için hiçbir şey yapmıyor, ahiret için azık toplamıyor, ahirete dönük değil, dünyaya dönük, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışıyor. Yahu böyle Müslüman olur mu?

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Adaletsiz bir rejim ismen cumhuriyet olabilir ama gerçekte olamaz. Adalet, evrensel insan haklarına bağlılık, millî kimliği ve kültürü koruma, hikmete riayet, medenî yazılı kültür... Bunlar gerçek cumhuriyetin olmazsa olmaz temel şartlarıdır.

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Gerçek cumhuriyet... Muz cumhuriyeti... Patates lahana karnabahar patlıcan kabak cumhuriyetleri. Afrikada böyle bir sürü cumhuriyet var.

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İslam cumhuriyeti olur mu? Niçin olmasın. Komşumuz İran bir İslam cumhuriyeti değil mi?

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Bu kaçıncı tekrarlayışım: Zavallı Müslümanlar!..

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Müslümanlara: Ya sizleri kurtaracak, yüceltecek faydalı kitapları, manasını iyi anlayarak, içindeki bilgileri hayata geçirerek okursunuz, yahut perişan ve helak olursunuz.

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Sünnet düşmanları dinin içini boşaltıp İslamı yıkmak istiyor. Onların tuzaklarına düşenlere yazıklar olsun.

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Din zamana uydurulmaz, zaman dine uydurulur.

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Dinin reforma ihtiyacı yoktur. Müslümanların reforma, ıslaha, toparlanmaya ihtiyacı vardır.

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Dine, cep telefonuna verdiği değer kadar değer vermeyenler gafil değildir, katmerli gafildir.

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Çok maaş ve imkân, az iş. Türkiyeyi bu zihniyet batıracaktır.

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Türkiyenin tarım ve hayvancılık işleri yolundadır diyebilmek için kişinin aklını ve vicdanını yitirmiş olması gerekir. Böyle diyenler Hollanda tarımından ibret almıyor mu?

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Ateist ve hedonist filozof Michel Onfray, “Batı medeniyeti ölmektedir” mealinde laf etmiş. Müslümanların böyle beyanlarına inanmayan ateistlere duyurulur.

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O genç henüz yirmili yaşların başında, aklına milletvekili olmayı koymuş. Artık bu tûl-i emelle adam olacağını sanmıyorum. Mebus da olmayacağına göre, bir şey olacağı yoktur.

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Delilik ve azgınlık yaygın hale gelince, birkaç akıllının yeri tımarhanedir.