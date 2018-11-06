Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Melih Gökçek ismi AKP’nin bir türlü halledemediği yani altından kalkamadığı bir sorun haline gelmiş bulunuyor.

Atsalar atılmıyor, satsalar satılmıyor!

Belediye başkanlığını zorla bıraktırdılar ama şimdi, “O bizim dava ve yol arkadaşımız” diye sahiplenir gibi yapıyorlar.

Başka partilerden adaylığı söz konusu olunca da, “Bizimle yola devam edeceğini zannediyoruz” türünden laflar etme ihtiyacını hissediyorlar.

İşin keyfini çıkarmak da Melih Gökçek’e kalıyor!

Kendisi “başka bir partiden aday olmayacağını” kesinlikle dile getirmiyor ama aracılar başka bir partiden aday olmayacağını ilan ediyor. Gökçek tabir caizse AKP yönetimine dokuz doğurtturuyor.

Kendisine yakın kalemler aracılığı ile kırgın ve üzgün olduğunu duyuruyor. Yine kendisine yakın kalemler Gökçek’in mutlaka aday olacağını ileri sürerek iktidar sözcülerinde huzur bırakmıyorlar.

Doğrudur; kırgın adam, üzgün adam dahası hakkının yenildiğini düşünen adam ne yapsa yeridir!

Başka partiden aday olarak AKP adayının önünü de keser, bunu yapmasa bile aday olacakmış gibi yapıp kendisini görevden uzaklaştıranların uykularını da kaçırır.

Gökçek ile ilgili olarak AKP cenahından yapılan açıklamalar oldukça ilginç.

AKP yönetimi, “Ortada kendisine yapılmış böyle bir teklif yok” diye seviniyor ve böyle bir teklife sıcak bakmadığı yolunda bilgi olması ile de rahat nefes almaya çabalıyor.

Ama belli ki hepsi diken üstünde!

“Ya aday olursa” endişesi yüreklerine basmış durumda.

Bir başka AKP’li ise Gökçek’in MHP ile birlikte ortak aday olarak gösterilip gösterilmeyeceği yolundaki bir soruyu cevaplarken bakın ne diyor:

“Kapıyı ne açabilirim, ne kapatabilirim!”

Yani “olmaz böyle bir şey” deyip kapıyı kapatamadıkları gibi “neden olmasın” diye kapıyı aralayamıyorlar da!

Evet, Melih Gökçek ismi AKP yönetiminin bir türlü halledemediği daha doğrusu altından kalkamadığı bir sorun haline geldi.

Atsalar atılmıyor, satsalar satılmıyor!

Ne “Bize ne ondan” deyip vazgeçebiliyorlar ne de “Ondan iyisini mi bulacağız” deyip sahiplenebiliyorlar.

Böylelikle Melih Gökçek’e hallerine bakıp keyiflenme imkânını bahşetmiş oluyorlar.

Dün Melih Gökçek’i atarken kendileri çok rahattı bugünse başka partiden adaylığı söz konusu olan Melih Gökçek çok rahat!

AKP’lilerin çaresizliğine bakıp zevkten dört köşe oluyor.