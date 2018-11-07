Pireli yorganla yaşamak!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

HDP ve HDP’liler hakkında fazlaca bilgi sahibi değiliz.

Yazılı ve görsel medyada ne görüyor ne okuyorsak bilgimiz o kadarıyla sınırlı!

Son günlerde HDP ile Demirtaş arasında “yaşanan sıkıntılar” medyada sıkça yer alıyor.

Demirtaş’a bunu soruyorlar.

Verilen cevap oldukça ilginç!

Demirtaş, “Beni başka bir yerde başka şekilde değerlendirmeye çalışanlar sadece vefasızlık yapmıyorlar, çok da ayıp ediyorlar. Fakat pire için yorganı yakacak kadar da alçalmayacağım hiçbir zaman” diyor.

Demirtaş’ın bu sözleri partisi HDP ile arasının bir hayli açık olduğunu gösteriyor.

Araları bir hayli açık ama Demirtaş, “Pire için yorganı yakacak kadar alçalmayacağım” dediğine göre, “Pireli yorganla yaşamaya devam edecek” gibi görünüyor.

Demirtaş, “HDP ile aramda en küçük bir ideolojik, siyasi, çizgisel sorun yoktur” diyerek bunun herkes tarafından bilinmesini istiyor ama aynı yakınlığın HDP tarafından gösterildiğini söylemek pek mümkün değil.

Medya, “HDP Demirtaş’ı sildi mi?” sorusunu tartışıyor.

Çünkü HDP’nin altıncı yıl videosunda Demirtaş’a neredeyse hiç yer verilmiyormuş.

Bir iki dakikalık gösterimle geçiştiriliyormuş.

Demirtaş’a yıllarca genel başkanlığını yaptığı partinin tanıtım videosunda yer verilmemesi bize AKP’li Arınç’ın parti yönetimine yaptığı sitemi hatırlattı.

O da yıllarca hizmet ettiği AKP’nin tanıtım videosunda kendisine yeterince yer verilmeyişine isyan ediyordu.

Demek ki dünya görüşleri ne kadar farklı olursa olsun insanlar bulundukları makam ve mevkilerden uzaklaşınca unutuluveriyorlarmış. Unutuverenler bir taraftan da onları başkalarına da unutturmak için kolları sıvıyorlarmış.

Demirtaş’ın “vefasızlık” diye tanımladığı bu durum bir ülke klasiği olarak karşımıza çıkıyor.

Evet, bu durum hem vefasızlık hem de çok ayıp!

Ama böyle bir muameleye maruz kalmalarına rağmen hâlâ “pire için yorganı yakacak kadar alçalmayacağım” demek normal mi?

Sanırız yeri ve zamanı geldiğinde pireli yorganı yakmak gerek.

Pireli yorgan yakılmayınca da pireli yorgan ile yaşamak zorunluluğu doğuyor. Sonrasında kaşın Allah kaşın! Demirtaş’ın HDP’den yakınmaları da bu kaşınmanın doğal sonucu olsa gerek.