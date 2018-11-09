Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Enflasyonun yükselmesi üzerine farklı kesimlerden birbirinden çok farklı yorumlar gelmeye başladı.

Yandaş medyaya göre enflasyonun yükselme sebebi doların yedi liradan beş buçuk liraya düşmesine rağmen fiyatlarını düşürmeyen fırsatçılar! Aynı konuda Merkez Bankası’nın ise çok farklı değerlendirmeleri var.

Merkez Bankası değerlendirmesinde enflasyonun artışında doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların önemli bir rolü bulunuyor.

Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamları yandaş medyanın iddia ettiği gibi fırsatçıların yaptığını söylemek mümkün mü?

Değil elbette!

Böyle bir durumda kime inanacağız? Hiç şüphesiz Merkez Bankası’nın değerlendirmeleri bizim için çok daha tutarlı değerlendirmeler.

Yandaş medyanın değerlendirmeleri gibi afakî değiller.

Çünkü bu zamlar doğrudan iktidar tarafından yapılan zamlar.

Kuşkusuz bunlar da keyfi zamlar değil. Bu zamlar ekonomik bir zaruret sonucu büyük bir ihtimalle istenmeden yapılan zamlar.

Hâl böyle olunca enflasyonun yükselmesini fırsatçılara bağlayarak iktidara destek çıktığını sanan yandaş medyanın büyük bir yanlışa imza attığı ya da büyük bir hataya yataklık yaptığı düşünülebilir.

Evet, AKP iktidarının en büyük sıkıntısı yandaş medya!

İktidara yanlışlarını söyleme yerine yaptıkları her şeye “isabet buyurdunuz” diye alkış tutan yandaş medyadan daha büyük sıkıntıları olamaz.

İçlerinden iktidarı uyaranlar yok mu? Yok dersek büyük bir haksızlık yapmış oluruz.

Aralarında iktidarı hemen hemen her gün uyaran, gidişatınız hayra alamet değil diyenler de var.

Ama onları dinleyen kim?

Onları da “düşman gibi” görüp, “hain damgası” ile damgalayıp yola devam ediyorlar.

Ve söylenenleri hiç dikkati nazara almıyorlar.

Doludizgin kendilerini bekleyen akıbete doğru gidiyorlar.

Sanki akıbetleri ANAP’ın akıbetinden çok farklı olmayacak.

ANAP’ın yerinde şimdi nasıl yeller esiyorsa yakın bir gelecekte AKP’yi de benzer bir akıbete uğrayabilir.

Böyle bir şey sürpriz sayılmamalıdır.

Bize göre yandaş medyadan çok Merkez Bankası değerlendirmelerini dikkat-i nazara almalarında fayda var.

Zira yandaş medya iktidarda bulunanların gerçekleri görmelerine yardımcı olma yerine onların her yaptığına alkış tutmayı tercih ediyor.

Şimdi doğalgaz ve elektrik zammı gibi önemli bir enflasyon nedeni varken suçu fırsatçıların üzerine yıkmaya çalışmanın âlemi var mı? Bu hale “kendi kendilerini kandırıyorlar” demekten başka ne denilebilir?