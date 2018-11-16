Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Sorun dediğin böyle çözülür işte!

Sorun çözmede gösterilen “bu büyük başarıdan” dolayı AKP’yi mi kutlamalıyız yoksa başkanlık sistemini mi?

Malum, Türkiye’de bir “et ithalatı” sorunu var.

Senelik 100 bin tona yakın et ithalatı yapılıyor.

Türkiye’nin “hayvan açığını” kapatmayı yıllardır beceremeyenler bakın vatandaşa ne tavsiye ediyorlar:

“Et yerine balık yersek bu sorun kendiliğinden çözülür!”

Gördünüz en pratik çözümü değil mi?

Et bulamayan balık yesin! Balık bulamayan hindi yesin! Hindi bulamayan tavuk yesin!

Maalesef aramızda böyle yaptığımız takdirde “et ithaline” gerek kalmayacağını savunanlar ve buna inananlar var.

Bu fikri ileri sürenler öyle sıradan isimler değil.

Mesela Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu isimlerden biri.

Şu sözler O’na ait:

“Türkiye’de çok konuştuğumuz bir şey var, o da et ithalatı.

Senelik 60-100 bin ton et ithalatı yapmışız bugünlere kadar.

Bugünlerde çok ihtiyacımız yok gibi görünse de hayvan sayısında bir miktar eksiğimiz var. Yoksa Türkiye’nin toplam protein üretiminde eksiği yok. Et yerine balık, tavuk, hindi yesek bu iş çözülecek. Eti biraz daha az yiyelim, diğer taraflara doğru gidelim.”

Et ithalatı sorununun nasıl çözüme kavuşturulduğunu görüyorsunuz değil mi? Biraz daha az yersek et ithalatı diye sorunumuz kalmayacakmış.

Biraz daha az et yemek için de balık, tavuk ve hindi yemeye yönelmeliymişiz!

Yıllardır Türkiye’nin hayvan sayısı ihtiyaca cevap verecek sayıya bir türlü ulaştıramayanların sorunun çözümü için bulabildikleri formül bu!

Vatandaşa kibarca “Eti az ye, ithalata gerek kalmasın” diyorlar. Evet, sorun dediğin böyle çözülür işte.

Ne var ki bu inceliği(!) kavrayamayanlar ve “bizimle dalga mı geçiyorsunuz” diye soranlar da var.

“Sanki balık ve tavuk çok mu ucuz?” diye soranlar da eksik değil.

Sorunu böylesine kestirme bir formülle çözüme kavuşturan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bugüne kadar hiç duymadığımız bir özelliği ile tanıtması dikkatimizi çekti.

Konuşmasını yapmadan önce dinleyicilere şöyle sesleniyor:

“Size en büyük balıkçının selamını getirdim, o da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan!”

Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yönünü hiç duymamıştık, sizler duymuş muydunuz? Kendisini ne elinde olta balık avlarken gördük ne de balık için denize açıldığını gördük! Bu vesile ile öğrenmiş olduk.