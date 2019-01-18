Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İktidarın tarım politikalarındaki aczini en güzel ortaya koyan başlıklardan biri gazetemiz tarafından atılan “Soğan Kurudu” başlığı olsa gerek!

Soğan gerçekten kurudu!

Ve yok satmaya başladı!

Yani kuru soğan fiyatı aldı başını gitti!

Ülkeyi yönetenler tarım politikalarındaki aczlerini ört bas etmek için “soğan ithal etmeye” karar verdiler ve kuru soğan ithalindeki gümrük vergisini sıfırladılar.

Şimdi dünya piyasalarında kuru soğan aranacak.

Bulununca ithal edilecek!

İthal kuru soğan ile alıp başını giden kuru soğan fiyatları dengelenmeye çalışılacak.

Tam yerel seçimler öncesinde böyle bir sorun yaşanıyor olması iktidar açısından büyük bir şanssızlık olarak kabul edilebilir.

Ama eden bulur demişler.

Ülkenin tarım politikası yıllardır SOS veriyor ama bu uyarıları ciddiye alan yok!

Şimdi başlarına geleni çekmek zorundalar.

Marketlerde kuru soğan fiyatları o hale geldi ki neredeyse hediyelik sebze meyve gibi oldu!

Hasta ziyaretine giderken ya da eşi dostu ziyaret ederken birkaç kilo kuru soğan götürülse bayağı makbule geçebilir.

Kuru soğan marketlerdeki fiyatı ile fakir fukaranın ekmeğine katık olmaktan çıkıp basbayağı lüks bir gıda maddesi halini almış bulunuyor.

Pek çok markette kuru soğan fiyatı yerli muz fiyatından pahalı!

İthali gelince ucuzlayacak mı bilemiyoruz!

Kuru soğan sıkıntısı ilk baş gösterdiğinde bunu muhalefetin oyunu sanacaklarına tedbirleri alıp ithalata başlanmış olsa şimdi ortada ne kuru soğan sıkıntısı olurdu ne de fiyatlar alıp başını giderdi.

Kuru soğanın stoklanıp karaborsası oluşturulduğunu düşündüler ve sürekli çiftçinin depolarını basarak onları muhalefete hizmet etmekle suçladılar.

Şimdi ise çaresizlik içinde arayışa girdiler. Önce kuru soğan bulacaklar, sonra ithal edecekler.

Ve ithal soğan ile yerli soğan fiyatını dengeleyecekler.

Yerel seçimler öncesinde böyle bir olay yaşanıyor olması gerçekten kendileri açısından büyük bir şanssızlık.

Ülkenin tarım politikasının hal ve gidişatını merak edenler kuru soğanda yaşanan sıkıntıya baksınlar üç aşağı beş yukarı bir fikir sahibi olabilirler. Tarım ülkesiyiz diyebilmek artık o kadar zor ki!