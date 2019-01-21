“Safı oynamak” bize kalmasın!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Amerikalının biri “iyi adamı” oynuyor!

Sanki “Dostumuzmuş” gibi konuşuyor, bize “hak verilmesi” gerektiğini ileri sürüyor! “Türkiye’nin başına açtığımız sorun ortadan kaldırılmalı” diyor!

Ne yalan söyleyelim “bütün bunlar hoşumuza” gidiyor!

Ama bir diğeri “kötü adamı” oynuyor. Suriye konusunda “Türkiye’ye güvenilmeyeceğini” iddia ediyor.

Böyle bir iddianın ortaya atılması hoşumuza gitmiyor.

Canımızı sıkıyor.

PKK ağzı ile konuştuğunu düşünüyor ve söylüyoruz.

“İyi adamı” oynayan Amerikalı Senatör Graham!

“Kötü adamı” oynayan ise ABD’nin DEAŞ ile mücadeledeki eski özel temsilcisi McGurk!

Belli ki Amerikalılar aralarında iyi bir “iş bölümü” yapmışlar.

Biri “sırtımızı” sıvazlayıp, ağzımıza “bir parmak bal” çalarken diğeri “nasırımıza” basıyor.

Amerikalıların biri “iyi adamı” diğeri “kötü adamı” oynarken “safı” oynamanın da bize kalmasından endişeliyiz.

Yıllardır edindiğimiz tecrübe bize “iyi adam” rolünün çok inandırıcı olmadığını söylüyor.

Yine aynı tecrübeye dayanarak “kötü adam” rolünde dile getirilenlerin gerçeğe çok daha yakın olduğunu düşünüyoruz.

Evet, gözümüze “kötü adam” olarak gözüken McGurk tarafından söylenenler diğer Amerikalılardan duyduklarımıza çok yakın söylemler!

Adamlar bizim “terörist” olarak ilan ettiğimiz PKK’nın yurt dışı uzantıları konumundaki PYD ve YPG gibi oluşumları “gerçek dostları ve müttefikleri” olarak görüyorlar.

Onlarla birlikte DEAŞ’a karşı savaştıklarını söylüyorlar.

Dahası da var!

Şimdi açıktan dile getirmeyi düşünmedikleri ama akıllarından hiç çıkarmadıkları bir “Kürdistan devleti” hayali var.

Ortadoğu’yu yeniden yapılandırmaya kalkışmaları hep bu yüzden!

Bölgede bir “Kürdistan devletini” kurmayı başardıkları anda hayaller gerçeğe dönüşmüş olacak.

Şimdilik bu gerçeği dile getirmiyor olsalar da McGurk gibi boş boğazlar gerçek niyetlerini açığa vuruveriyor.

Senatör Graham gibiler tarafından yapılan açıklamaların ise Türkiye’yi avutmaya çalışmaktan başka bir şey olmadığı bilinmelidir.

Graham’ın açıklamalarına sevinmek yerine “yine ne dolaplar çeviriyorlar” diye düşünmenin daha akılcı olacağı unutulmamalıdır.

McGurk tarafından yapılan açıklamaların ABD’nin gerçek niyetini temsil ettiği akıllardan hiç çıkarılmamalıdır.