Yine karıştırdılar!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İktidarın “iyi niyetinden” şüphemiz yok!

Ama ülke yönetirken sadece “iyi niyetli olmak” yetmiyor.

Bir de tecrübe yani bilgi birikimi gerekiyor.

Ülkemiz tam anlamıyla ekonomik bir sıkıntının içinden geçiyor.

İktidar sözcüleri ekonomiyle ilgili olarak “olumsuz değerlendirme” duymak istemiyorlar.

Ve “Kriz miriz yok” diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar.

Ama piyasa bu yaklaşımı kabullenmiyor.

Fiyatlar alıp başını gidiyor.

Fiyatlar alıp başını gidince de iktidar sözcüleri “hırslarını” marketlerden çıkarmaya başlıyorlar.

Market fiyatlarını pazar fiyatları ile kıyaslayıp “hesap sormaya” kalkışıyorlar.

Yani “market fiyatlarının pazar fiyatları seviyesine” inmesini bekliyorlar. Ama o da ne?

İktidar market fiyatlarının pazar fiyatları seviyesine inmesini umarken pazar fiyatları market fiyatları seviyesine çıkıveriyor.

Umulanın tam aksi oluyor.

Demek ki ekonomimizde bir şeyler yanlış yapılmaya devam ediyor.

Ekonomiyi emir komuta zinciri içinde “zapt-u rapt” altına alma çabası fayda vermiyor.

İktidar sözcüleri istedikleri kadar “sonra hesap sorarız” diye göz korkutmaya çalışsalar da ekonomi bildiğini okumaya devam ediyor.

Pazarcı sattığı malın fiyatını söylerken “Valla utanıyoruz” diye söze başlama mecburiyetini hissediyorsa bu noktada durup uzun uzadıya düşünmek gerek.

Evet, bir yandan “kurulan tezgâhları yıktık, yıkıyoruz, yıkacağız” şeklinde açıklamalar yapılıp, doların düşme eğilimine girdiği müjdeleniyor ama öbür yandan fiyatlar bir türlü kontrol altına alınamıyor.

Bir şeylerin karıştığı aşikâr!

Belki de bir şeyler değil pek çok şey birbirine karışmış vaziyette!

Dememiz o ki; iktidarın işi oldukça zor! Tam da yerel seçim öncesinde bu tür sıkıntılar yaşamaları elbette aleyhlerine gelişmelere neden olacak.

Ama yazımızın başında da ifade ettiğimiz gibi sadece iyi niyetli olmak yetmiyor.

Ülkeyi yönetmek için tecrübe ve bilgi birikimi de şart!

Deneme yanılma metodu ile işler ancak bu kadar yürütülebiliyor.

Market fiyatları pazar fiyatlarına çekilmek istenirken pazar fiyatları market fiyatlarını sollayıveriyor. Galiba işin en doğrusu serbest piyasa ekonomisi kurallarına hemen geri dönmek!