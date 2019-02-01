01 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
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Mevsimine göre sebze!

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Zeki Ceyhan

Mevsimine göre sebze yersek şikâyetçi olduğumuz fiyat artışları yaşanmazmış! Bunu biz demiyoruz! Yetkili-etkili biri diyor!

Tarım ve Orman Bakanı’nın başta Cumhurbaşkanı olmak üzere pek çok kişinin yakındığı fiyat artışlarından kurtulmak için yaptığı öneri bu! Mevsimine göre sebze yersek fiyat artışları yaşanmazmış!

Tarım ve Orman Bakanı’nın böyle konuşmasında kuşkusuz yandaş medya tarafından yapılan çarpık yayınların büyük payı var.

Vatandaş fiyat artışından yakındıkça yandaş medya marketlerin manav reyonundan haberler yaptı!

Patlıcan fiyatını sundu, biber fiyatını sundu, kabak fiyatını sundu, salatalık-domates fiyatını sundu!

Bu haberler elbette öteki mallardaki fiyat artışını gizlemek ve suçu sebze ve meyvenin üzerine yıkma niyetiyle yapılıyordu.

Yandaş medyanın bu haberlerine inanan epey insan çıktı!

Ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkesin yakındığı fiyat artışları sebze meyvenin üzerine yıkılıverdi.

Tarım ve Orman Bakanı mevsimine göre sebze yersek fiyat artışı diye bir sorun kalmayacağını iddia ederken acaba mevsimlik sebze meyve fiyatlarından haberdar mıydı?

Mesela ıspanak kaç liraydı? Pırasa kaç liraydı? Lahana kaç paraydı. Dahası bir demet maydanoz kaçaydı? Bir demet maydanozun fiyatını söylemeye utanan pazarcıdan haberi var mıydı?

Sanırsınız marketlerde sadece sebze ve meyve satılıyor?

Peynir zeytin fiyatları nereden nereye geldi?

Bakliyat fiyatları ne alemde? Makarna geçen yıla göre ne kadar zamlandı?

Deterjan fiyatları alıp başını giderken, yağ fiyatları yükseklerden uçarken, yumurta bile yüzde 33 zamlanırken Tarım ve Orman Bakanı tarafından yapılan açıklama ülkeyi yönetenlerin ülke gerçeklerinden ne kadar habersiz olduklarını ortaya koymaktan başka bir işe yaramıyor.

Evet, yandaş medya konuyu çarpıtınca yapılan açıklamalar da ayakları yere basmayan açıklamalar halini alıverdi.

Yetkili ve etkili isimler yandaş medyanın yaptığı haberlere göre konuşacaklarına geçen yılın fiyatları ile bu yılın fiyatlarını mukayese etmeyi bir akıl edebilseler.

Vatandaşın nasıl bir darboğazda olduğunu hemen görecekler.

Vatandaşa iki yüz üç yüz lira zam yapılırken vatandaşın almak zorunda olduğu mallara katbekat fazla zam yapan bir yaklaşımı onaylamak ya da anlayışla karşılamak elbette mümkün değildir.

Böyle konuşacaklarına bari hiç konuşmasalar, yani sussalar!

 

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