Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Sonunda bunu da gördük.

AKP iktidarı bir ilke daha imza attı ve yerel seçimler öncesinde “sehven zam” yaptı!

“Sehven zam” nasıl mı yapıldı? Anlatalım, önce bakanlığın internet sitesinde Avrasya tünelinden geçiş ücretlerine okkalı bir zam yapıldığı ilan edildi.

Yapılan zam o kadar okkalı oldu ki yandaş medya bile “Dolar düşerken bu zam neyin nesi” diye sormak zorunda kaldı.

Sağdan soldan itiraz sesleri yükselince bu defa tornistan yapma ihtiyacı hâsıl oldu. Ve bu zammın “sehven yapıldığı” ilan edildi.

İşte “sehven zam” aynen böyle yapıldı. Tam da AKP’nin yerel seçim öncesi manifestosunu açıkladığı günde “sehven zam” yapılmış olması takdir-i ilahi sonucu mudur yoksa tekdir-i ilahi sonucu mudur?

Biz bir şey diyemiyor ve yorumu erbabına bırakıyoruz.

Evet, bir yandan anlı şanlı törenler yapılıp 11 maddelik manifesto açıklanırken böyle bir gaf nasıl yapılır?

Bari bu gafa imza atanlar ellerini biraz çabuk tutmuş olsalardı manifestoyu açıklayanlar da “11 maddeyi 12 maddeye” çıkarırlar ve önümüzdeki dönemde “sehven zam” yapılmayacağını da ilan ederlerdi!

Bir yandan “yeni bir süreç başlatılacak” diye müjdeler veriliyor ama bir yandan da eski sürecin alışkanlıkları aynen sürdürülüyor.

Korkarız ki yeni sürecin de eskisinden bir farkı olmayacak.

Şimdilik yok sayılan ve adına sehven denilen zam ne zamana kadar ertelenebilir?

Biz “en çok seçimlere kadar ertelenebilir” diyoruz.

Seçim sonrasında şimdi adına “sehven” denilen zam sehven kelamı kaldırılarak devreye sokulur.

Belli ki ekonomik gidişat bayağı kötü ve acilen bir şeylere zam yapma ihtiyacı var.

Kimilerinin seçimlere kadar bile beklemeye tahammülleri kalmamış olacak ki zammı şimdiden internet sitelerinden duyurdular.

Sonra tepkiler ayyuka çıkınca “sehven yapıldı” deyip geri adım attılar. Anlayacağınız karşımızda özrü kabahatinden büyük bir olay var.

Avrasya tüneli geçiş ücretine okkalı bir zam yapılması elbette kabul edilebilir gibi değil. Ama bunun sehven yapıldığının ilanı hiç kabul edilebilecek bir şey değil.

Şimdi gözümüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrili. Bu işgüzarlığın faturasını kime keseceğini merak ediyoruz.

Sehven yapılan bu zam aslında seçim sonrası bizleri nasıl bir zam furyasının beklediğini gösteriyor.

Yani okkalı zamlar kapının ağzında.

Şimdilik ertelenmiş olması hiç kimseyi aldatmasın.

Herkes kendini enine boyuna zamlara hazırlasın.