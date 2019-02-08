Tanzim satış dönemi!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Sonunda Merkez Bankası da yaşadığımız enflasyon olayını “taze sebze ve meyvedeki güçlü fiyat artışına” bağlayanlar kervanına katıldı!

Yani hepsi masum bir patlıcan suçlu oldu!

İktidar sözcüleri bu duruma seyirci kalamayacaklarını(!) belirterek sebze ve meyve fiyatlarına “ayar çekeceklerini” ilan ediyorlar.

İyi olur!

Zaten bu sebze ve meyve fiyatları “ayar çekilmeyi” çoktan hak etmişlerdi. Ayar çekmeye karar verenler geç bile kalmış sayılırlar.

Bizler “acaba bu ayar nasıl olacak ki” diye düşünürken iktidar sözcüleri imdadımıza yetiştiler.

“Hani bir zamanlar tanzim satışlar vardı” diyerek belediyelere önemli görevler düştüğünü dile getirdiler.

Anlayacağınız sebze ve meyve fiyatlarını kontrol altında tutabilmek için belediyeler tanzim satışlarına başlayacaklarmış.

Yandaş medya bu durumu okurlarına aktarırken “Halk sebze” ve “Halk meyve” gibi oluşumlardan söz etmeye başladılar!

Anlaşılan “Halk ekmekten” etkilenmiş olacaklar.

Halk ekmek!

Halk sebze!

Halk meyve!

“Et ve Süt Kurumu” ile istedikleri fiyat istikrarını bir türlü yakalayamadıkları için belki de “Halk eti” devreye sokarlar.

Bu formül hayata geçerse bundan böyle sokak aralarındaki Halk Ekmek büfelerinin yanında öteki Halk büfeleri de hizmete girebilir.

Ya da Halk Ekmek büfeleri biraz daha geliştirilip Halk manavla birleştirilebilir.

İktidar partisi ile yıldızımız bir türlü barışmadı ama onlar ne de olsa eski dostlarımız, arkadaşlarımız!

Kendilerinden yardımlarımızı esirgeyecek halimiz yok.

“Tanzim satış” dönemlerini hatırladıklarına göre ufak bir hatırlatma da biz yapalım.

Mesela bir zamanlar bu ülkede ekmek karneye bağlıydı!

Taze sebze ve meyvede böyle karneye bağlanacak olursa güçlü fiyat artışları önlenmiş olmaz mı?

İktidar sözcüleri yaptıkları açıklamalar ile “önümüzdeki hafta” neler yapacaklarını ilan ediyorlar.

Yani bugün yaptıklarından söz etmiyorlar!

Zaten bugün yaptıkları zamları “seyretmekten” başka bir anlam taşımıyor.

Onlar sebze ve meyve fiyatlarına ayar çekmeyi planlarken sebze ve meyve fiyatlarının onlara ayar çekiyor gibi hali yok mu?