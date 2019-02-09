Çatlak parti oy tutar mı?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Deniliyor ki:

AKP’de çatlak var!

Bu tespit elhak doğrudur.

Zaten böyle bir tespitte bulunmaya gerek bile yok.

AKP’lilerin birbirleri hakkında söyledikleri sözler alt alta getirilince çatlak kendiliğinden ortaya çıkıveriyor.

AKP’de çatlak olduğundan kimsenin şüphesi yokta önemli olan bu çatlak partinin oy tutup tutamayacağı meselesi!

Malum bir atasözümüz, “Çatlak testi su tutmaz” der.

Şimdi bu atasözümüzden yola çıkarak, “Çatlak parti oy tutmaz” denilebileceği gibi farklı değerlendirmeler de yapılabilir.

En iyisi beklemek ve neticeyi görmek!

Doğal olanı böylesine görüş ayrılıklarının ortaya çıktığı bir partinin oy tutamamasıdır!

Ama burası Türkiye!

Yani “olmaz olmaz” ülkesinde yaşıyoruz.

Hâl böyle olunca da çatlak testinin su tutmadığı gibi çatlak partinin de oy tutmayacağını biliyoruz ama her ihtimale karşı susmayı ve beklemeyi tercih ediyoruz.

Herkes biliyor ki “yeni bir partinin” kurulması an meselesi!

Kurulacak partinin ambleminin bile hazır olduğu söyleniyor.

Kurulacak parti tutar mı tutmaz mı bu ayrı bir tartışma konusu.

Ama kendileri gibi düşünmeyen insanların “hain” damgası ile damgalayarak kapının önüne bırakmak hayra alamet bir durum değil.

İstediğiniz kadar dava sahibi olduğunuzu iddia edin.

İstediğiniz kadar davanız için her türlü fedakârlığı yapın.

İstediğiniz kadar davanız adına yapılan tüm zulümlere katlanın.

Gün gelir bardak taşar!

Zira her bardağın bir istiap haddi vardır.

Bu haddi aştığınız anda taşma başlar ve “yeni parti” kurulması kaçınılmaz hale gelir.

Hain denilerek dışlananlar yeni bir parti mi kurarlar yoksa mevcut bir siyasi parti çatısı altında mı toplanırlar bilemiyoruz.

Ama bugüne kadar iktidar partisine destek vermiş, iktidar partisi için çalışmış olanların “yol ayrımına” geldiklerini görüyoruz.

Dün, “Bizi izlemeye devam edin” diye yola çıkanların bugün “yeni parti arayışı” içine girmelerini de ibretle izliyoruz.

Dün “hakka destek” olmak yerine güçlünün yanında yer alanların bu işin faturasını “hain” damgasını yiyerek ödediklerinin de farkındayız.

Evet, iktidar partisi AKP’de çatlaklar var.

Hem de derin çatlaklar.

Neredeyse “kırık” olarak adlandırılabilecek çatlaklar bunlar.