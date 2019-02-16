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Nasıl ikna edilecekler?

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Zeki Ceyhan

Cumhur İttifakı Ankara’da seçimi rahatlıkla kazanacağını düşünüyor ve bunu her fırsatta dillendiriyor.

Ama muhalefetin Ankara için görüşü çok farklı!

Muhalefet sözcüleri İstanbul’u AKP adayının kazanacağını ama Ankara’da AKP’nin böyle bir şansı olmadığını söylüyorlar.

Bunu söylerken de Ankara’da seçmenlerin büyük bir kesiminin halen kararsız olduğu vurgulanıyor.

Bu durum Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Özhaseki tarafından da teyit ediliyor ve yüzde 30’ları bulan kararsız seçmenleri ikna etmek için çalışıldığı söyleniyor.

Elbette kararsız sayısının yüzde 30’ları bulması yabana atılacak ya da duymazdan gelinecek bir durum değildir.

 Her üç seçmenden birinin kararsız olması AKP’nin önünde çok ciddi bir sorun olarak duruyor.

Kararsızların büyük bölümünü geçmiş seçimlerde oylarını AKP’ye veren seçmenler oluşturuyor.

İktidar partisi tarafından izlenen politikalar bugüne kadar onlara oyları ile destek olan seçmen kitleleri üzerinde olumsuz etki bırakmış olacak ki şimdi aynı seçmenler oylarını yeniden AKP’ye verip vermemekte tereddüt içindeler.

 İşte bu tereddüt insanları kararsızlığa sevk ediyor.

 Cumhur İttifakı’nın adayı Özhaseki kararsızları yeniden yanına çekebilmek için oldukça temkinli bir dil kullanıyor.

Olabildiğince mutedil konuşuyor.

“Benim üslubum, benim tarzım bu” diyerek genel merkez sözcüleri ile arasına bir fark koymaya özen gösteriyor.

Ama O’nun bu itidal üzere konuşmaları bile kararsızları ikna etmeye yetecek mi bilinmiyor!

Çevremizde AKP’ye oy vermiş bir hayli dostumuz var.

Aralarında yine AKP’ye oy vereceğini söyleyen yok gibi!

İktidar partisi AKP’den umduklarını bulamayanlar, beklentileri karşılıksız kalanlar sanki yıllardır destek vermiş oldukları bu parti ile vedalaşama hazırlığı içinde gibiler.

Kararsızların sadece Ankara’da yüksek oranda olduğu söylenemez.

İktidar partisi AKP Türkiye genelinde böylesine bir sorunla karşı karşıya bulunuyor.

Geçmişte AKP’ye olan güvensizlik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsi oy potansiyeli ile aşılırken artık O’nun etki alanından çıkıldığı görülüyor.

Dün sadece AKP’yi sorgulayan seçmenler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da sorguluyor ve izlenen politikalardan yakınıyorlar.

Yani dememiz o ki AKP en zor seçimlerden birine giriyor.

 “Beka sorunu” diye seçmeni kendilerine mahkûm etmeye çalışmaları da bu yüzden olsa gerek. Kendileri açısından cidden bir beka sorunu var.

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