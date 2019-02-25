Yalan ile iman!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Ulemamız yani din büyüklerimiz “yalan ile imanın bir arada durmayacağını” belirtiyor ve bu iddialarını hadislere dayandırıyorlar.

Ortada böyle bir realite varken yapmamız gereken nedir?

Elbette yalandan alabildiğine uzak durmaktır! Yalan ile aramıza büyük mesafeler koymaktır! Yalandan alabildiğine uzak durmaları gerekenler ya da yalan ile aralarına büyük mesafeler koymaları gerekenler yalanı günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmişlerse ne yapmamız gerekir?

Öncelikle onların bu kötü huylarını bir an evvel terk etmeleri için dua etmeliyiz.

Sonra da ufacık siyasi hesaplar uğruna yalanı dillerinden düşürmeyenlere “yalan ile imanın bir arada durmayacağını” hatırlatmalıyız.

“Yapmayın etmeyin kardeşler” diye onlara seslenmeliyiz.

Üç beş oy fazla alacağız diye imanınızı riske atmayın! Elbette her konuda bizim gibi düşünmek zorunda değilsiniz.

Farklı düşünüyor olmamızdan daha doğal bir şey olamaz.

Ama farklı şeyler düşünüyor ve söylüyoruz diye birbirimizi ihanetle suçlamamız hiç olacak şey değildir.

Birbirimizi “çete mensubu” gibi görmek ve göstermekte bizlere hiç yakışmaz.

Hele birbirimizi dâhil olmadığımız birliktelikler için görmek ve göstermeye çabalamak kabul edilemez.

Çünkü bu doğrudan doğruya yalan söylemek olur. Biz yalan söylersek, imanımız da bize “hadi bana eyvallah” der ve bizi terk edip gider.

Hangi Müslüman bu duruma düşmek ister? İnanıyoruz ki hiçbir Müslüman bu duruma düşmek istemez.

Yerel seçimler öncesinde konuşurken dillerimize daha bir sahip olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

İktidarda olmak elbette güzel bir şey!

İktidarda kalmayı sürdürmeye gayret göstermek de çok normal bir davranış.

Ama bunu yaparken yalan söylememeye azami itina göstermeliyiz.

Yalandan medet ummadan konuşmalıyız. Biz farklı siyasi partilerle ilgili eleştirilerimizde bu kurala uymaya özen gösteriyoruz. Onlardan da aynı özeni göstermelerini beklemek hakkımız olsa gerektir. Bugün birbirimiz hakkında iftiralarda bulunursak yarın nasıl yüz yüze bakarız? Yüzüne bakacak dostlarımızı harcayıp gitmişsek sahibi olacağımız iktidar ne işe yarar ki!