Yeminli taahhüt

M. Şevket Eygi

Belediye başkan adayı ilan ediyor: Seçilirsem, ayda bir gün çöpçü elbisesi ve çizmesi giyip, gönüllü belediye personeli ve halktan arzu edenlerle beraber elimde süpürge birkaç saat sokaklarda, caddelerde, meydanlarda temizlik yapacağım. Süpürdüğümüz yerleri tertemiz hale getireceğiz...

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Yemin ediyorum: Vallahi Billahi Tallahi... Ehliyeti ve liyakati olmayanlara kesinlikle iş, vazife, emanet, memuriyet vermeyeceğim. Bütün emanetleri ehil ve layık olanlara vereceğim. Bu yeminimi çiğnersem Allah belamı versin!

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Yine yemin ediyorum. İçinde saçı bitmedik yetimlerin hakkı olan Belediye bütçesinin bir kuruşunu bile israf etmeyeceğim, hakkı olmayanlara, hak etmeyenlere yedirmeyeceğim.

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Maaşımın en az yarısını her ay Fakirlere Yardım Derneğine (FYD) makbuzla yatıracağım.

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Başkanlık makam otomobilini, belediye araçlarını kendi şahsî işlerim için kullanmayacağım, başkalarına da kullandırtmayacağım.

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Başkan seçilir seçilmez, işimi ticaretimi notere, kayyuma teslim edeceğim.

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Başkan seçilir seçilmez mal beyanında bulunacağım. Başkanlığım esnasında param ve malım artmayacak. Bu taahhüdümü çiğnersem, mal beyanında sahtekârlık yaparsam Allah belamı versin, beni kahr etsin.

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Belediyede, şahsıma bağlı bir Dilekçe Bürosu açacağım. Gelen herkes dilekçesini, şikâyetini, temenni ve tekliflerini yazdıracak ve bunları ya kendim okuyacağım, ya okutturacağım ve hepsine cevap vereceğim.

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Her hafta bir gün, bir vatandaşın evine gidip çayını içip sohbet edeceğim.

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Şehrimi veya beldemi (iklimi müsait olmak şartıyla) Türkiyenin en yeşil, en çiçekli mekânı yapacağım. Her yere tırmanan bitkiler, mor salkımlar, boru çiçekleri, hanımelleri, yaseminler, yaban gülleri diktireceğim. Caddeleri ve meydanları zeytin ağaçları, turunçgillerle donatacağım.

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En az on millî sanat ve zanaat dalında kurslar açacağım, bunlara hobicileri almayacağım, ürün verecek ve parasıyla geçinecek vatandaşları alacağım. Şehri bir sanat merkezi haline getireceğim.

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Halkı korumak için iş ve ticaret hayatına Fütüvvet ahlakını hâkim kılacağım.

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Haftada en az beş kere, bilhassa sabah ve yatsı namazlarını camilerde kılacağım, namazdan sonra yanımdaki kâtipler halkın dileklerini, ihtiyaçlarını, şikâyetlerini, isteklerini, temennilerini yazılı olarak kayd edecek.

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Belediyeye bağlı bir edebiyat, sanat, tarih, kültür merkezi açacağım, lise gençleri arasında yarışmalar tertipleyeceğim, şehrin kültürünün yükselmesine hizmet edeceğim.

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Haftada bir gün evimde akşam yemeğine en az üç vatandaşı davet edeceğim, birlikte yiyeceğiz, çay içeceğiz, sohbet edeceğiz.

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Şehirde gayr-i müslimler yaşıyorsa onların sinagoglarını, kiliselerini ziyaret edeceğim.

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Belediyede nepotizm yapılmasına izin vermeyeceğim.

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Haram yemeyeceğim, yedirmeyeceğim.

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İçinde saçı bitmedik yetimlerin hakkı olan belediye bütçesinin bir kuruşunu israf etmeyeceğim, hırsızlara dolandırıcılara kaptırmayacağım.

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Yakınlarım, akrabalarım, yiyici haşarat, halk düşmanı eşkıya belediye binasının kapısından içeriye giremeyecek.

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Dünyanın en temiz ve şeffaf ihaleleri benim belediyemde olacak.

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Özel otomobilim, en fazla elli bin lira eden sağlam ikinci el bir araba olacak, otomobil statüsü hastası olmayacağım.

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Şehrin iklimi müsait ise, Türkiyede yetiştirilmeyen ama yetişmesi mümkün olan hububatı, bakliyatı, meyveyi, sebzeyi yetiştirteceğim.

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Halk ve gençlik için mutlu olma, fıtrata uygun dengeli yaşama, bilgelik kursları açacağım. Çok ehliyetli, çok liyakatli profesörler, öğretmenler, üstadlar ders verecek ve kendilerine yüksek ücretler ödenmeyecek.

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Kütahya nasıl çinicilik konusunda bir sanat şehriyse, ben de kendi şehrimi ona benzer bir sanat şehri haline getirmek için planlı programlı şekilde canla başla çalışacağım.

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Üç kap yemek (Mesela nohut bulgur pilavı erik hoşafı) yedi liraya verilecek çok temiz self servis bir halk lokantası açtıracağım, ben de haftada birkaç gün orada yemek yiyeceğim. Yemeklerimi önüme getirmeyecekler, herkes gibi tepsim elimde olacak.

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Müslüman halka evcil domuz, yaban domuzu, eşek eti, ölü murdar necis tavuk eti, zehirli kimyevî besin maddeleri ve içecekler tükettirmeyeceğim.

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Halk için inşa edilecek yeni meskenler, geleneksel bahçeli Türk evleri olacak, sahipleri buralarda mutluluk ve huzur içinde yaşayacak.

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Köy pazarları kuracağım, köylüler taze ürünlerini getirip buralarda aracısız çok ucuza satacak.

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Koruyucu tıp, sağlıklı yaşamak konusunda kurslar açacağım.

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Pişmaniye gibi, ünü bütün Türkiyeye yayılacak ve şehrin sembolü haline gelecek (şekersiz) bir tatlı ürettireceğim.

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(Küçük bir şehir ise) ucuz ve mütevazı butik oteller açacağım, tatillerini buralarda geçirenler memnun kalacak, mutlu olacak, şehrin ticaretine katkıda bulunacak.

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Şehrimin Türkiye’nin değil, dünyanın en yaşanabilir şehri haline gelmesi için ne yapılmak gerekiyorsa onları yapacağım.

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Ben onun gibi olamam ama bütün işlerimde Hazret-i Ömer ahlak ve zihniyetine; Dicle kenarında bir kurt bir kuzuyu kapsa, ilahî adalet bunun hesabını Ömer’den sorar sorumluluğuna sahip olacağım.

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Hizmetlerim için övgü, alkış beklemeyeceğim.

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Dünyanın en büyük ve ciddî gazeteleri, dergileri, tv’leri gelecek, röportaj yapacak ve şehrimize hayran kalacak.

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Dünyanın en bilge, vasıflı, ruh asaletine sahip kimseleri şehrimizde ev sahibi olup yaşamak için can atacak.

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Şehrimiz insanları birbirinin kurdu değil, meleği olacak.

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Japonyanın Nara şehrinde olduğu gibi korunan bir parkta serbest dolaşan geyikler yaşayacak ve insanlar orada o sevimli hayvanlarla dostluk ve barış içinde birlikte olacak. (Japonyada bütün şehirde, bizde parkta... Çünkü bu konuda daha çok ekmek yememiz gerekiyor.)

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Mahalli bir tv’de, halka yüksek ahlak, yüksek karakter, yüksek kültür, fazilet, insaniyet dersleri verilecek. Şişirme donuk ve sönük dersler olmayacak, herkes merakla, ilgiyle takip ve seyr edecek.

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Tekrar ediyorum: Bütün taahhütlerim ve vaadlerim yeminlidir. Yerine getirmezsem, ihmal edersem, aksini yaparsam, hıyanet edersem Allah belamı versin ve halk yüzüme tükürsün. (Allahım beni mahcup etme, eğrilikten ve yamukluktan koru.)