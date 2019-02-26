İslam Güncelleştirilemez

M. Şevket Eygi

Soru: İslam güncelleştirilebilir mi?

Cevap: İslam evrensel hak dindir, onun için güncelleştirilme, reform, değişim, yenilik (bid’at) mevzuu bahs olamaz.

Soru: Kimlerin güncelleşmeye ihtiyacı vardır?

Cevap: İslamın ve çağın gerisinde kalmış vasıfsız Müslümanların.

Bunun için ne yapılmalı?

(1) İslamı doğru bilen... (2) Geniş ve yüksek kültürlü... (3) Çağı bilen... (4) Yazılı medenî kültür sahibi... (5) Güçlü, üstün, vasıflı, başarılı, ahlaklı, faziletli, müeyyed Müslümanlar yetiştirmek gerekir.

Batı medeniyeti iyi ve doğru bir medeniyet midir?

Dünyayı ve insanlığı bitirecek çok kötü bir medeniyettir.

Gerekçe ve delil göster...

(1) İki dünya savaşı çıkardı, üçüncüsünün ayak sesleri duyuruluyor, yeryüzü yaşanılmaz hale gelecek, insanlık perişan olacak... (2) Dünyayı ve insanlığı bir kere değil, bin kere yok edecek nükleer silahlar Batının icadıdır... (3) Sömürgecilik, vahşi kapitalizm ve emperyalizm... (4) Kutsal kitaplarda kötülenmiş her türlü ahlaksızlık, günah... Marksizm Nazizm Faşizm Siyonizm Darwinizm Feminizm gibi çok kötü ve tahripkâr ideolojiler icat etti... (5) Barış değil savaş medeniyeti olması... (6) Fıtrata uygun bir medeniyet olmayışı... (7) Adaletsizlik... (8) Paylaşan bir medeniyet olmaması...

Batı medeniyetinin öncülük ettiği bütün ilerlemeler iyi midir?

Hepsi iyi ve faydalı değildir. Mesela nükleer silahlar... Daha hızlı felsefesi... İnsan fıtratına ve ahlaka aykırı lüks refah aşırı tüketim... Sonsuza kadar ilerleme kalkınma hayali...

Batıda en fazla hürriyet, adalet, insan hakları, demokrasi olan ülke hangisidir?

İngiltere krallığıdır.

Laiklik demokrasinin, hürriyetin, adaletin olmazsa olmaz şartı mıdır?

Kesinlikle değildir? Dünyada en fazla hürriyet, insan hakları, demokrasi İngiltere’dedir ve orada laikliğin esâmisi okunmaz. İngiltere bir din devletidir. Hükümdar hem ülkenin ve devletin başıdır, hem de resmî Anglikan kilisesinin.

İngiltere tarih boyunca Müslümanlara çok zulm etti...

Bu zulmün kefaretini, Müslüman olmak, Müslümanların hâkimiyeti altına girmek suretiyle ödeyecektir.

İngilterenin Müslümanlara en büyük zulmü hangisidir?

Hilafetin kaldırtılması ve İslam âleminin başsız bıraktırılmasıdır.

Üniversite bitirmiş Müslümanlar İslamı doğru olarak biliyor mu?

Maalesef ender (en nadir) kişiler dışında bilmiyor.

Bir kimsenin İslamı bilip bilmediği nasıl anlaşılır?

Kitaba bakmaksızın İslam nedir konulu bin kelimelik bir kompozisyon yazdırılır. Sonra İslamı iyi ve doğru bilen beş kişilik yeminli bir heyet bunu okur, 10 üzerinden en az 7 not alan sınavı geçer.

Fazlurrahmanın çıkardığı tarihsellik doğru mudur?

Büyük ve ölümcül bir yanılgıdır.

Allahın emir ve yasaklarından bir kısmını kabul, öteki kısmını reddetmenin hükmü nedir?

Küfürdür, büyük isyandır.

İslam ülkeleri uluslararası şeffaflık ve temizlik anketinde niçin çok gerilerde, notları niçin kırık?

İslamı doğru dürüst bilselerdi, bildiklerini hayata uygulasalardı, Kur’anın ve Sünnetin yap dediklerini yapmış, yapma dediklerinden kaçınmış olsalardı, İslam ahlakı ile ahlaklı bulunsalardı, çağı yakalamış olsalardı listenin en üstlerinde yer alacaklardı.

Bugünkü İslam dünyasının ahlakı mı Kur’ana daha uygundur, Müslüman olmayan Japonların mı?

Maalesef Japonların ahlakı Kur’an ahlakına daha yakındır.

Sen ne demek istiyorsun?

Çok açık ve seçik yazıyorum, ne dediğim besbellidir.

Müslümanlar son elli yılda ülkemizde elli bin yeni cami yaptılar...

Allah rızası için ihlâsla yapılmak, binası güzel olmak şartıyla bu iyi bir şeydir. Lakin yeterli değildir.

Camiden önce yapılması gereken işler var mıdır?

Basit ve ucuz camiler yapılması, öncelikle İslam Mekteplerine ve Medreselerine ağırlık verilmesi gerekirdi.

İslam Mektepleri ve Medreseleri olmazsa, camiler ne olur?

Süslü ve müzeyyen görünseler de mânen harap olurlar.

Camilerin harap olması ne demektir?

Mihraplarında ehliyetli imam, minberlerinde ehliyetli hatip, kürsülerinde ehliyetli vaiz ve nâsih olmayan cemaatsiz camiler haraptır.

Cuma namazlarında camiler dolu...

Bu bir ölçü değildir. Vakit namazlarında, bilhassa sabah ve yatsılarda dopdolu olması gerekir.

Müslümanlar en zeki, en akıllı, en kabiliyetli, cevheri kıymetli çocuklarını ne yapmalı?

Subay yapmalı... Öğretmen yapmalı... İdareci yapmalı... Yargı mensubu yapmalı... Polis yapmalı... Din görevlisi (Hademe-i Hayrat) yapmalıdır.

Müslümanlarda bu kafa var mı?

Maalesef yok.

Başımıza gelen felaketlerin ana sebepleri nelerdir?

(1) Kendisine biat ve itaat edilen râşid bir Halife olmaması... (2) Bütün mü’minlerin çatısı ve gölgesi altında yer aldığı tek bir Ümmet ve onun teşkilatı olmaması... (3) Yasal ve yüksek İslam medreselerinin bulunmaması... (4) Tasavvuf tekkelerinin yasak olması... (5) Müslümanların birbirinden kopuk bin fırkaya ayrılmış olması... (6) Bir kısım Müslümanların Feminizm tuzağına düşmüş olmaları... (7) Birtakım yarı mühtedi, din sömürücüsü alçakların dinî hizmet ve faaliyetleri mıncıklamaları, dejenere etmeleri.

Kurtuluş ve yükseliş için neler yapılmalıdır?

İlmin, irfanın, bilgeliğin ışığında Kur’anın emirleri yapılmalı, yasaklarından kaçınılmalı, öğütlerine kulak verilip tutulmalı, kıssalarından ibret alınmalı... Resulullahın (Salât ve selam olsun ona) Sünneti tutulmalı, onun yolundan gidilmeli... Zamanın İmamına, râsih ulemaya, kâmil rehberlere itaat edilmeli... Tek bir Ümmet olmalı... İhlâslı olmalı... Yeterli sayıda güçlü, üstün, vasıflı Müslümanlar yetiştirilmeli, hizmetler onlara gördürülmeli... Bütün vesilelere tevessül ederek Allahtan yardım istenmeli... İslam ülkeleri ahlak, fazilet, temizlik, şeffaflık konusunda ilk sırada yer almalı.