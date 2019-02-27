Yollarınızı ayırırsanız!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan “yeni partilerin” kurulmasıyla ilgili olarak “Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere de ihanet edeceklerdir” diyor.

Biz ise “yeni partilerin” kurulmasını bir “ihanet” olarak değil de ülke meseleleri hakkında “farklı düşünmeye başlayan” siyasilerin “yollarını ayırması” olarak görmek istiyoruz.

“İhanet” tanımlaması bize ağır geliyor. Hiç kimsenin “kendisi gibi düşünmeyenleri” bu şekilde tanımlamasını içimize sindiremiyoruz.

Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu değerlendirmesini duyduğumuz ilk anda aklımıza AKP’nin kurulduğu günler geldi.

Hep beraber yürürken bir de baktık ki kimi arkadaşlarımız kendilerine yeni bir yol haritası çizmişler. Oysa beraber yürüyor, beraber şarkılar söylüyor, beraber yağan yağmurlarda ıslanıyorduk.

Daha doğrusu beraber hareket ettiğimizi sanıyorduk. Meğer köprülerin altından ne sular akmış da biz farkına varamamışız!

O günlerde bu arkadaşlarımız kendilerini “yenilikçi” bizim gibi düşünenleri “ak saçlılar” diye tanımlayarak alıp başlarını gittiler.

İçlerinden birinin dedikleri aklımızdan hiç çıkmadı. Gayet mağrur bir eda ile “Bizi izlemeye devam edin” diyordu. Bu tavsiyeye hep uyduk! Onları o gün bu gün izliyoruz.

Aman Allah’ım! Nasıl da birbirlerine düştüler! Nasıl da birbirleri hakkında ileri geri konuşmaya başladılar.

Birbirleri için hain de dediler, hasbi değil hesabi de dediler, metal yorgunu da dediler.

Birbirlerine aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmediler.

Ayrılma temayülü içine girenlerin gözünü “Trenden inen bir daha binemez” diyerek korkutmaya çalıştılar. Trenden indirilenler de doğal olarak yeni parti arayışı içine girdiler.

Böyle dışlayıcı söylemler yerine kucaklayıcı söylemleri tercih etmiş olsalardı böyle birbirlerine girerler miydi? Hiç sanmıyoruz!

Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanılmış olan ihanet sözcüğüne sıcak bakmıyoruz.

Dün sıkı fıkı olanlar bugün can düşmanları haline gelmişse, bugün can düşmanı gibi görünenler de yarın çok iyi anlaşan ikililer oluşturabilir.

Cumhur İttifakı’nın iki ortağı AKP ve MHP dün birbirlerine denilmedik laf bırakmamışlardı bugün can ciğer kuzu sarması gibiler.

Uzun lafın kısası siyaset büyük konuşmayı kaldırmıyor.

Ve siyasiler dün ne ektilerse bugün onu biçiyorlar.

Gelin bunun adına “ihanet ediyorlar” demeyelim de “yollarını ayırıyorlar” diyelim, olmaz mı?

Dün yollarını ayırdıkları zaman kendilerine “ihanet ettiler” denilse hoşlarına gider miydi?