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Baltayı taşa vurmak!

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Zeki Ceyhan

AKP’liler gerçekten enteresan insanlar! Bir türlü “ortak dil” kullanmayı beceremiyorlar. “Ortak dil” kullanamadıkları gibi yaptıkları işler de birbirini tutmuyor. Özetle ifade edersek “söylemlerinde” olmadığı gibi “eylemlerinde” de bir beraberlik yok.

Mesela Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan düzenlediği mitinglerde halka “çay” dağıtıyor. Cumhurbaşkanı kendisini dinlemeye gelenlere bir jest yapıp onlara hatıra olarak saklayabilecekleri bir şey hediye ediyor.

Ama AKP’nin Ankara adayı Özhaseki bunu tasvip etmiyor.

Ve bakın neler diyor: “Çay dağıtırım” demek popülizmdir, halkı kandırmaktır!

“Çay dağıtırım” demek popülizm ise “çay dağıtmak” nedir?

Allah-u âlem AKP’nin Ankara adayı bu konuşmayı yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerde kendisini dinleyenlere jest yapıp “çay dağıttığını” bilmiyor olmalı. Rakiplerinin böyle bir şey yapacağını duyup onlara veryansın ederken netice itibarıyla “baltayı taşa” vuruyor.

Hangi AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “popülizm yaptığını” kabul eder ya da hangi AKP’li O’nun “halkı kandırdığına” inanır?

Bu açıklama “baltayı taşa vurmaktan” farksız bir açıklama!

Evet, şu sözler de AKP’nin Ankara adayı Özhaseki tarafından söylenen sözler:

“Belediye başkanları arasında iki tip siyasi anlayış var.Bunlardan biri eski popülist yaklaşım.

Sabah hepinizin kapısına süt bırakacağım. Akşamdan çay dağıtacağım.

Ertesi gün birer tane yağlı ekmek vereceğim falan filan!

Bunun sonu gelmez ki. Var olanı herkes dağıtır.

Bırak süt dağıtmayı, belediyenin bütçesi var, çık sokağa, sıraya dizilsin insanlar ver parayı kurtul o zaman.

Öyle bir hayat yok.

Ama demek ki karşılık bulduğunu zannederek hâlâ bunu söylemeye devam edenler var.” Hiç kuşkusuz bu açıklama zamanlaması bakımından oldukça talihsiz bir açıklama olarak kabul edilebilir.

Özhaseki günümüzde hala böyle düşünenler olduğunu söyleyip eleştirirken genel başkanı doğrudan çay dağıtıyor.

Yani düşünce safhasını aşıp doğrudan eylemi gerçekleştiriyor.

İktidar partisi sözcülerine böylesine dikkat çekici söylem ve eylem tutarsızlıkları hiç yakışıyor mu? Özhaseki bu tür vaatlerin sonunun gelmeyeceğini söylüyor ama böyle açıklamalara devam ederse kendi siyasi hayatı sona erebilir.

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