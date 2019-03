Genç Müslümana Mektup

M. Şevket Eygi

Lisede veya üniversitede okuyup da, kültürlü vasıflı güçlü iyi Müslüman olmak isteyen gencin dikkatine:

Özet olarak akaid ilmini oku ve öğren, itikadın sahih olsun.

Ya Mâturidî ol ya Eş’arî, üçüncüsü olma.

Dört mezhepten birine bağlı ol beşincisi olma, mezhepsiz olma. Yirminci asır büyük İslam âlimi Düzceli Muhammed Zahid el-Kevserî “Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür” buyurmuşlardır.

Gerçek bir mürşid-i kâmile, böylesini bulamazsan gerçek icazetli bir şeyhe intisab et. İntisabnasib olmazsa muhib ol, onun hayırlı nasihatlerini tut.

Derviş olmakla muhib olmak arasındaki farkı iyi öğren. Olmadığın halde dervişlik taslama sakın.

Beş vakit namazı dosdoğru kıl.

Namaza çok önem ver.

Farz namazları, şer’î bir özrün yoksa, ehliyetli ve icazetli bir imamın ardında cemaatle kıl.

Namaz kılarken başında takke, imâme, fes, İslamî bir serpuş bulunsun. Başı açık namaz kılma.

Farz namazları cemaatle kılmazsan kendini köle statüsüne indirmiş olursun.

Farz namazları cemaatle kılmak kişinin ihtiyarına, keyfine, tercine bırakılmış bir şey değildir, mecburîdir.

Gece nafile namaz kılarsan bunu kimseye söyleme, reklâmını yapma; riya olur, ihlâsa aykırı olur, sevap kazanamazsın.

İlmihalini doğru olarak muhakkak öğren.

Ahlaklı, faziletli, dolayısıyla güçlü bir Müslüman olmak için neleri öğrenmen ve neler yapman gerekiyorsa onları muteber kitaplardan, muhlis ve râsih hocalardan öğren, hayatına uygula.

İslam yüksek ahlak dinidir. Ahlaksız Müslüman yarım Müslümandır.

AllahüTealayı İlah, Rab, Hâliq ve Râzıq olarak kabul et.

Allahın, kemal sıfatlarla sıfatlı, noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu hiç şüphesiz, yakinen, kesin olarak bil.

Allah ile olan bütün işlerinde ihlâslı ol. Allah ihlâssız ibadetleri, ihlâssız cihadı, ihlâssız hayır hasenatı, ihlâssız ilmi hizmetleri kabul etmez. Sahih-i Müslim’deki ihlâs hadisi şerifini oku. (İhlâssız âlim, ihlâssız mücahit, ihlâssız hayırsever zengin yüzü üstü sürünerek cehenneme atılıyor.)

Yaratıklarla ilgili muamelelerinde âdil ve insaflı ol. Sakın zalimlerden olma.

İslamiyet hikmet dinidir. Sen hikmetsiz kalma, hikmetli bir Müslüman ol. Büyük Müslüman bilgelerin Kurandan ve Sünnetten çıkardıkları hikmetleri öğren onları hayatına uygula.

Sağlığını korumak istiyorsan, yemek için yaşama, yaşamak için ye.

Devamlı olarak, mütemadiyen, doyduktan sonra tıkınanlardan olma, ihtiyacın ne kadarsa o kadar ye; ihtiyacının ötesinde, devamlı olarak yemek israftır, israf haramdır. (Bazen misafirlikte ev sahibi çok ısrar ederse, bazen iftarda çok acıkmışsan -israfa kaçmamak şartıyla- bir iki lokma daha yiyebilir misin acaba?)

Her türlü israftan uzak dur. Yemek, içmek… Giyim kuşam… Her şeyde...

Sakın gurur kibir sahibi olma. Allah mağrurları ve büyüklenenleri sevmez. Öyleleri (tevbe edip pişman olmazlarsa) cehennemliktir.

Mürüvvetli Müslüman ol. Bulabilirsen ehlinden, öyle bir kimse bulamazsan muteber kitaplardan mürüvvet nedir öğren, öğrendiğini hayatına uygula.

Fütüvvet ahlakına sahip ol. Fütüvvet, gönül yiğitliği demektir. Osmanlı ulemasının yazdığı fütüvvetnamelerden birini oku. Bir örnek vereyim: Müslüman tatlıcılık, börekçilik yapıyor, içine baklava koyacağı boş kutuyu önce tartıyor, 130 gram geldi, 130 gram fazla tatlı veya börek veriyor yani darasını hesaplıyor. İşte bu, ticarette fütüvvet ahlakıdır.

Asla ve asla fazilet-füruşluk yapma. Fazilet-füruşluk, kendi sözde erdemlerinin reklâmını yapmak, faziletsizliktir.

İnsanda nefs-i emmare denilen bir kuvve vardır. Nefs-i emmare kötülükle çok emreder. Onu dinleyen günahlara batar Kuran-ı Kerimde büyük bir Peygamberin “Ben nefsimi aklamam” buyurduğu beyan edilmiştir.

Devlet düşmanlığı yapma, devlet yıkılırsa sende enkazı altında kalırsın. Devletle bozuk düzeni ayır. Bozuk düzene karşı ol.

Bozuk düzenleri tutar ve benimsersen, onları hak ve iyi bilirsen imanın tehlikeye girer.

Övücü, meddah, yağcı, yalaka olma. Resulullah Efendimiz (Salât ve selam olsun ona) “Meddahların (çok övenlerin) suratlarına toprak saçınız” buyurmuşlardır.

Dünyayı fani bil, yolcusun.

Dünyaya, onu taparcasına bağlı olma.

Dünya vazifelerini ve hizmetlerini dosdoğru yapar olduğun halde ahirete dönük ol.

Parayı put haline getirirsen, paraya taparsan, zengin olmak için her haltı yersen ayağın kayar, Müslümanlıktan çıkabilirsin. Bu senin için korkunç bir felaket olur.

Ne zaman iyi ve faziletli Müslüman olursun, biliyor musun? Düşmanların ve karşıtların bile sendeki İslami fazilet ve üstünlükleri kabul ve tasdik ederlerse... Hazret-i Mevlana kaddesallahusırrehulaziz efendimiz vefat ettiklerinde, Konya Yahudileri ve Hıristiyanları da cenazeye katılmak istemişler, Müslümanlar onlara “Bu bizim cenazemiz, size de ne oluyor” dediğinde, hayır o güneş gibiydi, bizi de aydınlatıp ısıtıyordu demişlerdi.

Fakir birinin çok basit yemek davetine bile icabet et. Resulullah Efendimiz “Paça çorbası bile olsa davet edildiğiniz yemeğe gidiniz” buyurmuşlardır.

Sağlıkla ilgili: Resulullah efendimiz “çörek otu ölümden başka her derde devadır” buyurmuştur. Çörek otu tüket.

Gençler ileride gençliklerinin hesabını vereceklerdir.

Hasta olmadan önce sağlığının kıymetini bil.

Geleneksel İslami ve milli sanatlarımızdan birini, hobi olarak değil sanat eseri vermek ve gerektiğinde onun geliriyle geçinmek için öğren. Bu çok önemlidir. İhmal etme. Sen şimdi anlayamazsın. Öğüdümü tutmazsan ileride çok pişman olursun.

Dini konuları hafife alma magazinleştirme, mıncıklama. İmana zarar verir.

Allahın kadim Kelamı Kuranı Kerimden, Kitab ve düstur olarak razı ol.

Allah katında İslamdan başka hak, geçerli, makbul din bulunmadığını kesin olarak bil.

Öğrenip öğrenmeme konusunda tercih hakkına sahip değilsin. Osmanlıcayı çok yüksek ve ileri şekilde öğren. Bu konudaki mazeretlerin şeytanidir geçerli değildir. Bir Müslüman genç, ben maden mühendisi olacağım Osmanlıca benim neme gerek derse o, cahil ve geri zekâlıdır. Müslüman o kimsedir ki, ana dilini Kuran ve İslam yazısıyla okur ve yazar.

Müslümanlık sadece bilgiyle olmaz. İslamı doğru öğreneceksin ve öğrendiklerini dosdoğru hayata geçireceksin.

Müslüman ol, sakın İslamcı olma.

Selam ve hürmetlerimle.