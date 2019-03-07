Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhur İttifakı’nın lider kadrosu yerel seçimleri alabilmek için ortaya bir beka sorunu çıkardılar! Cumhur İttifakı’nın seçimleri kaybetmesi halinde Türkiye’nin bir beka sorunu ile karşı karşıya kalacağı tezini işlediler!

Bu politika bir kısım seçmen üzerinde etkili olduysa da geniş kitlelerin ileri sürülen bu iddiaya gülüp geçtikleri anlaşılıyor.

Vatandaşlar arasında yapılan kamuoyu yoklamalarında en önemli sorun olarak ekonomik sıkıntı öne çıkarken beka meselesine kafayı takan seçmenlerin oranı iki elin parmak sayısını bile bulmuyor.

Hepsinden de önemlisi Cumhur İttifakı’nın lider kadrosu tarafından ortaya atılan bu iddianın ittifakın İstanbul ve İzmir adayları tarafından bile ciddiye alınmıyor olması.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım bir beka sorunu varmış gibi konuşanlara en güzel cevabı veriyor ve son noktayı koyuyor.

Yıldırım diyor ki:

Bu bir yerel seçim ölüm kalım meselesi değil!

İşte bu kadar!

Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı Nihat Zeybekci de beka meselesi ile ilgili olarak konuşurken vatandaşın tarafından bakıldığında ortada böyle bir sorun görünmediğini dile getiriyor.

Bütün bu açıklamalar bize neyi gösteriyor?

Bu açıklamalar bize Cumhur İttifakı’nın lider kadrosu tarafından ortaya atılan bu iddianın kendi tabanlarında bile taraftar bulamadığını göstermiyor mu?

Cumhur İttifakı’nın lider kadrosu ortaya böyle vahim bir iddia atarak seçmen kitlelerinin gözünü korkutmaya ve oyların yine kendilerine verilmesini temine çalışıyorlar ama inandırıcı olduklarını söylemek pek mümkün değil.

Peki, ülkemizde bir beka sorunu gerçekten yok mu?

Var olmasına var da bu Türkiye’nin bekası ile ilgili bir sorun değil. Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında katılan partilerin her an böyle bir sorunla karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz.

Seçimlerde ortaya çıkacak bir başarısızlık AKP’nin karşısında kurulmaya çalışılan yeni partinin önünü açacak, MHP’nin ise İYİ Parti karşısında daha zayıflamasına yol açacaktır.

Cumhur İttifakı’nın lider kadrosu seçmenlerine olayı bu netlikte açıklamak yerine Türkiye’nin bir beka sorunuyla karşı karşıya bulunduğunu söyleyerek işi kestirmeden(!) çözmeye çalışıyorlar.

Ama kolaycılığa tevessül ne tabanlarını ikna ediyor ne de büyük şehirlere gösterdikleri adayları. Aslında önümüzdeki seçimlerin yerel seçim olduğunu ve ölüm kalım meselesi olmadığını hepsi biliyor.