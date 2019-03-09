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Nereden çıktı?

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Zeki Ceyhan

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ısrarla “beka sorunu” deyip durdukça kendilerini AKP’nin ağır topları olarak görenleri, “Nereden çıktı bu?” merakı sarıyor.

Pek çok AKP’li böyle bir sorun olmadığı konusunda hemfikirler ama onların böyle hemfikir olmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kendileri gibi düşünmesini sağlamıyor.

Binali Yıldırım, “Bu bir yerel seçim ölüm kalım meselesi değil” derken Bülent Arınç, “Ülkede beka sorunu yok, nereden çıktı bu?” diye sorma ihtiyacını hissediyor.

AKP’li olan ve özellikle de Genel Başkan Erdoğan’a yakın olarak bildiğimiz isimlerle konuşmaya çalıştık.

Genel kanaatleri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın bu konuda MHP Genel Başkanı Bahçeli’den etkilendiği yolunda!

Cumhur İttifakı’nı bir “kervan” olarak tanımlarsak bu kervanın “itici gücü” MHP ve bu partinin Genel Başkanı Bahçeli deniliyor.

Bahçeli ile yapılan görüşmeler sonunda ortaya bu tür tanımlamalar çıktığına dikkat çekiliyor.

Bu değerlendirmeler gerçeği ne kadar yansıtıyor bilemiyoruz ama ortada karşı duramayacağımız bir realite bulunuyor.

O da Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında beka sorunu olduğunu kabul eden AKP kurmayı yok gibi!

Kimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hatırına konuşmalarında beka sorunundan söz ediyor kimi ise buna bile gerek duymadan böyle bir sorun olmadığını söylüyor.

Evet, beka sorunu konusundaki en iddialı parti MHP!

MHP lideri Bahçeli’nin dilinden bu tanımlama düşmüyor ve beka sorunu yok diyenler de gafiller olarak tanımlanıyor.

Yani bu tanımlama kapsamında olaya bakarsak Bülent Arınç da bir gafil, Binali Yıldırım da bir başka gafil, Nihat Zeybekci de diğer bir gafil.

Cumhur İttifakı’nın iki ortağı arasındaki bu sorun kolay kolay çözüme kavuşacak gibi görünmüyor.

Kendilerini AKP’nin ağır topları olarak görenler şimdilerde,  “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Bahçeli’nin etki alanından nasıl kurtarırız” hesabı içindeler.

“Bizi dinlemiyor ama sürekli Bahçeli’ye kulak veriyor” gibi bir kıskançlık içinde görünüyorlar.

Bu arada iki partinin birleşeceği yolundaki söylentiler de işin tuzu biberi oluyor.

Cumhur İttifakı ile iki partide geleceklerini sağlama almaya çalışırken tabanlarında oldukça ciddi sorunlar yaşanmaya başlanması dikkat çekici değil mi?

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