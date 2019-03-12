Masaya bir yumruk!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Ekonomiye aklı erenler doların yönünü yine yukarıya çevirdiğini söylüyor ve gelecekle ilgili endişelerini dile getiriyorlar.

Biz ise hiç endişelenmiyoruz!

Dolar istediği kadar yönünü yukarıya doğru çevirsin!

Nasıl olsa bizim dolar yönünü yukarıya doğru çevirdiği zaman masaya yumruk atarak bu gidişata dur diyen(!) yöneticilerimiz var.

Geçen sefer de öyle olmamış mıydı?

Rahip Brunson nedeniyle Türk-Amerikan ilişkileri gerginleşince dolar alıp başını gitmemiş miydi?

Dolar alıp başını yukarıya gidince yöneticilerimiz masaya bir demir yumruk indirmiş ve aklının başına gelmesini(!) sağlamışlardı.

Sakın şaka maka yaptığımızı sanmayın!

Ekonomimizi yönlendirenlerin söylediklerini tekrarlamaktan başka yaptığımız bir şey yok!

Bir ara 7 lirayı geçen doların 5 lira civarına dönmesi üzerine ekonomimizi yönlendirenler havalara girmiş aynen böyle demişler miydi?

Masaya demir yumruğu indirdik ve dolar 5 liraya döndü!

Bize inanmayanlar gazete arşivlerini karıştırsınlar.

Ya da sosyal medya aracılığı ile olayı birazcık araştırsınlar.

Bu tarihi gerçek(!) ile hemen burun buruna geleceklerdir.

İşte bu nedenle şimdi doların yönünü yukarıya doğru çevirmesinden dolayı hiç endişe duymuyoruz.

Ve “Nasıl olsa bizim demir yumruklu ekonomiyi yönlendiren devlet adamlarımız var” diyoruz.

Aslında “bu demir yumrukla doları hizaya getirme” başarısını yabancılar pek duymadı herhalde!

Duymuş olsalar mutlaka “Nobel Ödülü’ne” aday gösterirlerdi!

Ekonominin bütün kurallarını alt üst eden bu açıklama gözlerinden kaçmış olmalı!

Böylesine bir ekonomist kendi aralarından çıkmadığı için ne kadar dövünseler azdır!

Evet, onlar dövünedursunlar biz ayağımızı uzatıp kahvemizi yudumlamaya devam edeceğiz.

Ve ne doların yönünü yukarıya çevirmesinden ne de enflasyonun alıp başını gitmesinden dolayı kendimizi hiç üzmeyeceğiz.

Allah “demir yumruk” sahibi ekonomiyi yönlendiren güçlü idarecilerimizi başımızdan eksik etmesin!

Şimdi kendi kendimize şöyle telkinde bulunuyor ve “yan gel yat, keyfine bak” diyoruz.

Dolar zıplamış, enflasyon tavan yapmış bize ne!

Her şeye masaya vurulacak bir yumruğa bağlı değil mi?

Masaya yumruğu vurur tüm ekonomik sorunların canına okuruz!