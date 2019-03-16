Zeki Ceyhan / Milli Gazete

AKP’li dostlarımızın kahir ekseriyeti “başına yumruk yemiş” boksör gibiler!

Zihinleri allak bullak!

Gözlerinin önünde yıldızlar uçuşuyor! Ve bu halde bize dönüp, “Size ne oldu böyle” diye soruyorlar.

Bu soru elbette yanlış soru.

Sorunun doğrusunun şöyle olması gerekiyor: Bize ne oldu böyle?

Evet, yaptıkları her şeyi doğru sayan, söyledikleri her şeyi gökten inmiş vahiy gibi kabul eden AKP’li dostlarımız “yanlış sorular” ile ömür tüketiyorlar.

Oysa doğru soruyu sorabilseler hem kendilerini kurtaracaklar hem de millet rahat bir nefes alacak.

Tabandaki en sıradan AKP’liden en üst seviyelere kadar pek çok AKP’li dostumuz aynı sıkıntıdan muzdaripler. Tabandaki sıradan AKP’li, “Size ne oldu böyle” diye sorarken en üst düzeydeki AKP’li Saadet Partilileri görünce çılgına dönüyor ve “Bu size yakışıyor mu?” diye soruyor.

Bu da yanlış soru.

Bu sorunun doğrusunun da şöyle olması gerekiyor:

Bu yaptıklarımız bize yakışıyor mu? Mesela kendileri gibi düşünmeyen herkesi hemen hain ilan etmeleri kendilerine yakışıyor mu?

Ya da yanlışlarını yüzlerine karşı söyleyenleri düşman gibi görüp “zillet içindesiniz” diye haykırmaları kendilerine yakışıyor mu? Saadet Partisi tüm seçim bölgelerinde kendi adayları ile seçime katılırken “bölücü örgüte destek veriyorsunuz” diye yalan söylemek yakışık alıyor mu? Örnekleri çoğaltmak mümkün!

Yandaşlar adeta yalana doymuyorlar. Yukarı mahallede bir yalan söyleyip aşağı mahallede kendileri bu yalana inanıyor ve Saadet Partisi’ne akıl almaz suçlamalar yöneltiyorlar. Sonra da karşımıza geçip pişkin pişkin, “Size ne oldu böyle ya da bu size yakışıyor mu” diye soruyorlar.

Evet, AKP’li dostlarımız kahir ekseriyetle kafasına yumruk yemiş boksör gibiler.

Zihinleri allak bullak!

Gözlerinin önünde yıldızlar uçuşuyor ve ne söylediklerinin farkına varmadan Saadet Partilileri suçlayıp duruyorlar.

Kendilerinin ne kadar değiştiklerini fark edemiyor ve başkalarının değiştiğini zannediyorlar.

Biz doğru soruyu tekrar hatırlatmak istiyoruz. AKP’lilerin kendi kendilerine, “Bize ne oldu, bu bize yakışıyor mu” diye sormaları gerek.