20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:02Öğle 13:17İkindi 16:40Akşam 19:22Yatsı 20:42
    • 9°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 104.862 0.26
  • Altın: 230,020 -0.01
  • Dolar: 5,4758 0.23
  • Euro: 6,2129 0.38

Dünü bugünü farklılar!

» »
Zeki Ceyhan

Günümüz siyasetçilerinin en büyük problemlerinden birini dünü ile bugünlerinin farklı olması oluşturuyor. Dünü bugünü farklılar ağızlarını açtıkları zaman mangalda kül bırakmıyorlar ama önlerine dün yaptıkları açıklamalar konulunca da dut yutmuş bülbül gibi oluyorlar.

Dün, “Seçim barajı inmeli BDP (bugünkü HDP) Meclis’e girmeli” diyerek ahkâm kesenler bugün Saadet Partisi’ni HDP’yi Meclis’e taşımakla itham ediyorlar.

 Dün MHP’yi hedef tahtasına oturtup eninde sonunda “CHP ile eklemlenecekler” diyenler bugün MHP ile beraberliklerinin “pazara kadar değil mezara kadar süreceğini” ilan ediyorlar. Yani dün ne dedilerse bugün tam tersini yapıyorlar.

AKP’lilerin dün MHP lideri Bahçeli hakkında söylediklerini biz köşemize almaktan bile utanırken bugün Bahçeli’nin devlet adamlığını öve öve bitiremiyorlar. MHP lideri Bahçeli de dün AKP lideri Erdoğan hakkında söylemiş olduklarını unutmuş gibi görünüyor.

Evet, dünü bugünü farklılar Türk siyasetinin en önemli sorunu olmayı sürdürüyorlar.

Rüzgâr nereden eserse konuşmalar o tarafa doğru akıp gidiyor.

Eskiden böyle olan bir Demirel vardı!

“Dün dündür, bugün bugündür” diyerek dünü ile bugünü arasındaki tutarsızlığı izaha çalışırdı.

Şimdi ise pek çok siyasetçi bu hale gelmiş durumda. Dün ne söylediklerini hiç önemsemiyorlar. Dün söylediklerini belki de hatırlamıyorlar ya da hatırlamak istemiyorlar. Bugün dün söylediklerinin tam zıddını söylediklerine göre yarın da aynı şeyi yine yapabilirler.

Yani bugün düşman ilan ettiklerini yarın en büyük dostları olarak gösterip bağırlarına basabilirler.

Yani bugün Saadet Partililere yönelttikleri suçlamaları aynen kendileri tekrarlayabilirler.

Dün nasıl baraj düşürülmeli BDP Meclis’e girmeli demişlerse yarın da benzer laflar edebilirler.

Dün MHP’ye yeni Türkiye’de yer olmadığını ilan ederlerken bugün nasıl can ciğer kuzu sarması bir hale gelmişlerse yarın da bugün düşman olarak ilan ettikleriyle beraber yürümeye kalkışabilirler. Bugün bu tür politikaları sahiplenenler geçmişte böyle davranan siyasetçileri omurgasızlıkla suçlayıp ilkeli davranmaya davet ederlerdi.

Tamam, bize güvenmeyebilirler.

Arşivleri biraz karıştırıp kendilerinin eski söylemlerine şöyle bir baksalar belki o zaman doğru yolu bulabilirler.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri