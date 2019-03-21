İhanet diyenler!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İnsanların bir siyasi partiden ayrılıp yeni bir çatı altında toplanma isteklerine biz “yol ayrımı” gözüyle bakarken kimileri de bunu “ihanet” olarak görüyor.

Yollarını ayırmak isteyen eski arkadaşlarını “hain” diyen ve ayrılma eylemini de “ihanet” olarak nitelendirenler ile aramızda oldukça ciddi görüş farklılığı bulunuyor.

“Onlar mı haklı biz mi haklıyız” gibi bir tartışmayı başlatma niyetlisi değiliz.

Ama diyelim ki onlar haklı!

Yani ayrılanlar onların dediği gibi “hain”, bu ayrılma eyleminin adı da yine onların ifade ettiği gibi “ihanet” olsun.

O zaman bu arkadaşlara dönüp “geçmişe şöyle bir bakmalarını” salık veririz.

“Etme bulma dünyası” gerçeğini kendilerine hatırlatırız.

Şayet geçmişte kendileri böyle bir eylemde bulunmamışlarsa kendileri ile yollarını ayıran arkadaşlarını hain, eylemi de ihanet olarak tanımlamakta yerden göğe haklı olurlar.

Ancak kendileri aynı yoldan geçmişlerse kime ne demeye hakları olabilir ki?

İçinde bulundukları partilerin yönetim tarzını beğenmeyip “Parti öyle yönetilmez böyle yönetilir” diye başka parti kuranların şimdi yeni parti arayışlarına karşı çıkma hakları var mıdır?

Yani herkes önce kendine bakmalıdır!

Kendileri de bu yollardan geçenlerin kimseye sitem etmeye hakları yoktur.

Kendi siyasi anlayışlarını vazgeçilmesi mümkün olmayan bir dava gibi takdim edenler kendi kendilerini kandırmaktan başka bir şey yapmış olmuyorlar.

Bu tavır yani kendini “aşırı önemseme” ve kendi fikrinden başkasına ”değer vermeme” sağlıklı bir tavır değildir.

Bize göre tedavisi gereken bir tavırdır.

Dün hep beraber yollarını ayıranların bugün birbirlerine düşmüş olmaları da elbette büyük bir ibret vesiledir.

Evet, etme bulma dünyası kuralı bir kez daha yaşanıyor.

Dün bizimle “yollarını ayıranlarla” bugün başkaları “yollarını ayırma” ihtiyacını duyuyorsa bu etme bulma kuralının hayata geçmesi demek değil midir?

Biz bunun adına siyasi nezaket gereği yol ayrımı diyoruz.

Onlarsa böyle bir siyasi nezakete gerek duymuyor ve olayı “ihanet” olarak tanımlıyorlar.

Bunu savunanlar öncelikle kendi geçmişlerine bakmalılar.