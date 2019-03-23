Ama tutturuyorlar da!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli anket şirketlerinden yakınarak, “Anket şirketleri atıp tutuyorlar” diyor.

Evet, anket şirketleri genelde atıp tutarlar.

Ama böyle atıp tutarken bazen sonuçları tutturdukları da olduğuna göre bu seçimlerde de niye tutturamasınlar!

Yani atıp tuttukları iddia edilen anket şirketleri seçim sonuçlarını tutturmuş olurlarsa Cumhur İttifakı’nın tasını tarağını toparlamasının vakti gelmiş demektir.

MHP lideri Devlet Bahçeli anketlere pek kulak asmadıklarını ifade ederken, “Bizim için anket meydanlardadır, bizim anketlerimiz konvoyumuzu selamlayanlardır” diyor.

Meydanlara ve konvoylara çok aldanılmaması gerekir diye düşünüyoruz.

Zira bu millet misafirperverdir. Vilayetine gelen her siyasetçiyi dinler, yolda rastladığı her konvoyu selamlar.

Siyasetçi meydanlara gelen herkesi kendi partisinden sayarsa büyük bir yanılgıya imza atmış olur.

Ya da konvoyunu selamlayanların hepsinin kendisini desteklediğini düşünürse aldanmış olur.

Bu konuda Osman Bölükbaşı örneğini hatırlatmak isteriz.

Mitinglerinde en çok dinleyiciyi toplardı.

Ama Bölükbaşı’nın miting alanlarını dolduranlar oylarını götürür başka partilere verirlerdi.

Rahmetli de bu durumdan her konuşmasında yakınırdı.

Kendileri gibi düşünmeyenleri, ülke sorunları hakkında farklı çözüm önerileri sunanları “zillet ittifakı” diye suçlamak Cumhur İttifakı’nın en büyük strateji hatasıdır.

Yıllardır politikalarını gerilim üzerine kuranlar artık yolun sonuna geldiklerini fark etmiş olacaklar ki son çare olarak “beka sorununa” dört elle sarıldılar.

Kendilerini “istikbalin mimarı”, seçimleri “beka seçimleri” ve karşılarında olanları “zillet ittifakı” diye tanımlayıp bir dönem daha iktidarda kalmaya çalışıyorlar.

Ama anketler onların bu tahminlerini doğrulamıyor.

Anketler farklı şeyler söylüyor.

Farklı şeyler söylendiğini duyunca “anketler atıp tutuyor” diye sitemde bulunuyorlar.

Ancak unutmamak gerekir ki atıp tutuyor dedikleri anketler bazen de tutturuyorlar.

Bu sefer de tutturacak gibiler.

Onlar tutturacak gibi olmasalar Cumhur İttifakı’nın ortakları böyle telaşlanırlar mıydı?

Sanki bir şeylerin farkına varmış gibi görünmüyorlar mı?