Erdoğan Yeni Parti kurar mı?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Ortalık uzun bir süredir kurulacağı iddia edilen “yeni parti” söylentileri ile çalkalanıp duruyor.

Kimi yeni partiyi Davutoğlu’nun kuracağını, kimi Babacan’ın kuracağını, kimi de Gül’ün kuracağını iddia ederken bu kervana en son Dilipak da katıldı ve yeni partiyi Erdoğan’ın kurabileceğini köşesine taşıdı.

AKP’nin Erdoğan markasını çok yıprattığını ileri sürerek seçim kampanyasında ciddi hatalar yapıldığını ifade eden Dilipak, AKP’nin bazı söylemlerinin geri tepebileceğini dile getiriyor.

Erdoğan yeni bir parti kurar mı?

Kurabilir tabii ama bu ne işe yarar ki! Daha önce kurduğu ve ortak akıl ile idare edilecek dediği AKP’nin hali ortada iken yeni bir parti kuracak olsa ne değişir?

Ya da farklı bir şekilde sorarsak:

Yeni parti neye yarar?

Beyhude bir çırpınış olmaktan başka bir mana ifade eder mi?

Nafile bir çabadan başka bir şey olur mu? Bize göre Erdoğan’ın böyle bir adım atması fiilen bitmiş ve tükenmiş olmanın beyanından başka bir şey olmaz. Şimdi karşımızda olan realite ne? Karşımızda olan realite Erdoğan’ın kurmuş olduğu AKP’ye bir türlü söz geçiremediği realitesi!

Erdoğan’ın bütün ikaz ve uyarılarına rağmen AKP’yi ele geçiren kadrolar bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Erdoğan bu bildiklerini okumanın önüne geçemediği için AKP’yi kendi haline bırakır ve yeni bir parti kurarsa orada sözünü dinletebilir mi? Hiç sanmıyoruz!

Çünkü AKP tecrübesinden esinlenenler yeni partide de hâkimiyet tesis ederek yine bildiklerini okumaya devam edeceklerdir.

Bu aşamada yapılması gereken en sağlıklı iş ileri sürdükleri tezlerin doğru çıkmadığını kabullenerek bir köşeye çekilip biraz kafa dinlemek olsa gerek.

Yıllardır seçmenin karşısına hep bir vaatle çıkarak, “Şu dediğimiz olursa istikrar sağlanır ve işler yoluna girer” deniliyor ama ne istikrar sağlanabiliyor ne de işler yoluna giriyor.

Yeni parti de böyle bir vaatten öte anlam ifade etmez.

Yani sonu yine hüsran olan bir denemeden başka bir şey olmaz.

Dilipak konuyla ilgili yazısında “geri tepebilecek” bazı söylemlerden söz ediyor ya “bu mutlaka dikkate alınmalı ve gerilim üreten söylemler bir an evvel terk edilmelidir” diyoruz.

Zira gerilim oluşturan söz konusu söylemler sadece AKP’yi değil Erdoğan’ı da bir hayli yıpratıyor.