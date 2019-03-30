Bu kendini kandırmak değil mi?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

AKP tarafından izlenen seçim stratejisinin “kendi kendilerini kandırmaktan” başka bir işe yaramadığı açıkça görülüyor!

Hatırlarsanız AKP Konya il teşkilatı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya ziyareti öncesinde bir reklâm çalışması yaparak o gün biri hariç bütün gazetelerin aynı manşetle çıkmasını sağlamıştı.

Öyle anlaşılıyor ki AKP Konya il teşkilatı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözüne girebilmek ve belki de O’ndan bir aferin kapabilmek için böyle yola başvurmuş.

Konya’da yayınlanmakta olan 14 gazetenin biri hariç hepsinde aynı manşet ve aynı haberlerin yayınlanmasını temin ederek Konya’nın AKP’nin kalesi haline geldiğini göstermeye çalışmış olmalılar.

Gönülden Konya, Konya belediyecilikte bir markadır, Cumhur İttifakı 31 ilçede de iddialı manşetleriyle çıkan gazetelere tirajlarına göre 8 ila 15 bin lira arasında reklâm ödemesi yapılmış.

Bu yayını yapanlar “içinde bulunulan ekonomik şartlara” dikkat çekerek yapacak bir şey olmadığını ifade ediyorlar ve “maalesef böyle bir noktadayız” diyorlar.

Böyle bir reklâm çalışmasının aslında çok zekice bir iş olduğu söylenemez. Böyle bir çalışma; bu çalışmayı yaptıranların kendi kendilerini kandırmalarından başka bir anlama gelmiyor.

Reklâm paraları ile gazete manşetlerinin aynı şekilde çıkması temin edilebilir ama bu kamuoyunun gerçek görüşlerinin yansıtıldığı anlamına gelmez.

Evet, AKP’nin Konya teşkilatı böyle bir reklâm ile ancak kendi kendilerini kandırmış olabilir.

Yerel gazeteleri önlerine alıp, “Bugün gazeteler bizi övmüşler” diye sevinebilirler.

Ama onlar da biliyor ki bu manşetler gazetelerin gerçek görüşleri değil.

Gazetelerin reklâm amaçlı yayınından başka bir şey olmayan bu yayınlarla ancak kendi kendilerini avutmuş olurlar. Bir de kentlerini ziyaret eden devlet büyüklerini yanıltmış olurlar.

Demek istediğimiz odur ki böylesine bir reklâm zihinlerde iz bırakacak ve insanları AKP lehinde oy kullanmaya yöneltecek bir reklâm olmaktan çok uzaktır.

Bu reklâm ülke ekonomisinin nasıl bir açmaz içine sokulduğunun da açık göstergesidir.

Ekonomik bir darboğazdan geçen basın yayın organları 8-10 bin liranın hatırına bu tür oyunlara alet olmak zorunda kalmışlardır.

Keşke böyle bir yayın reklâm amaçlı olmasaydı! Konya gazeteleri AKP’yi can-u gönülden göklere çıkarmış olsalardı!

Ama bu tezgâh üç beş kuruş hatırına katlanılan bir tezgâh olmaktan başka bir anlam ifade etmiyor.