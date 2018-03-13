Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Meydanı FETÖ gibi alçağa bıraktılar toplum bu hale geldi” diye şiddetle yakındığını görünce, “Meydanı kim kime bırakmış?” merakına düştük!

Konuşmanın devamına bakınca görüyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ilahiyatçılar özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yakınıyor.

Ve şöyle devam ediyor:

“Biz dinde reform aramıyoruz.

Haddimize mi?

Ama çıkıp kadınlarla ilgili, yaşlılarla ilgili konuşmaların İslâm’a getirdiği lekeyi görmezden gelemeyiz.

Türkiye’de din eğitimi ve öğretiminin sağlıklı bir temel üzerinde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç var.

FETÖ tecrübesi bu bakımdan çok önemlidir.

Bizim ilahiyatçılarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız meydanı FETÖ gibi alçaklara bıraktılar toplum bu hale geldi.

Bu bize örnek olmayacak da hangisi bize örnek olacak.”

Cumhurbaşkanı bu yakınmasında haklı olabilir ama meydan sadece dini eğitim ve öğretim alanında mı FETÖ’ye bırakılmıştır?

Askeriye de meydan FETÖ’ye bırakılmamış mıydı?

Yargıda meydan FETÖ’nün eline geçmemiş miydi?

Üniversiteler de meydan kimindi?

ÖSYM, TÜBİTAK gibi kuruluşlarda meydan kimlere kalmıştı?

“Bugün dini konularda muteber âlimlerimizin ya sesleri çıkmıyor ya da sesleri duyulmuyor! Ya da korkuyorlar! Niye korkuyorsun be kardeşim? Çıkacaksın gerçek neyse söyleyeceksin” diye ilahiyatçı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na yol gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yukarda sıralanan kurumlarda FETÖ’cü yapılanmaya bırakılan meydanlarla ilgili olarak da söyleyeceği bir şeyler olmalıdır.

Orada kimlerin meydanı FETÖ’cü yapılanmalara bıraktığının altı bu netlikte çizilirse toplumun bu hale geliş nedeni de ortaya çıkar diye düşünüyoruz.

Meramımız kimseyi suçlamak değil!

Belli bir süre ülke yönetiminde söz sahibi olanların akıl tutulması gibi bir hâl yaşadığını varsayıyor ve şimdi bu akıl tutulması olayından kendilerini kurtaranların mücadelesine destek vermeye çabalıyoruz.

Böyle bir aşamada bir takım insanların niye korkuyorsunuz diye suçlanmalarına gönlümüz elvermiyor.

Türkiye’nin bu badireyi kazasız belasız atlatması için herkesin el ele vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün onlara böyle yüklenilecek olursa yarın da birilerinin ülke yönetiminde meydanı FETÖ’cü yapılanmaya bırakanlara aynı şekilde yükleneceğine inanıyoruz.