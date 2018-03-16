Dillerden düşmüyorsa!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Hiç kuşkusuz son günlerin en popüler partisi Saadet Partisi!

Siyasetle ilgili değerlendirme yapanlar, siyasi gelişmelerle ilgili yorumda bulunanlar bir şekilde Saadet Partisi’nden söz etme ihtiyacını duyuyor.

Kimi Saadet Partisi’ni “başarılı bulurken” kimileri de Saadet Partisi’nin Erdoğan muhaliflerinin elinde “oyuncak olduğunu” iddia ediyor.

Saadet Partisi’ni Erdoğan muhaliflerinin elinde oyuncak haline geldiğini iddia edenlerin bu hali çekememezlikten kaynaklanıyor.

Çünkü onlar kendilerinin siyaset sahnesine çıkmalarıyla birlikte Saadet Partisi’nin siyasi ömrünün sona erdiğini düşünecek kadar kısır düşünceliler.

Oysa yanıldıkları bir nokta var!

O da Saadet Partisi’nin bugün için Milli Görüş çizgisinin temsilcisi olduğu gerçeği! Milli Görüş nedir?

Çok basit bir anlatımla Milli Görüş organik tohum gibidir!

Organik tohumu ekersiniz, mahsul elde edersiniz, elde ettiğiniz mahsulden yeni tohumlar ayırırsınız.

Bu tohumları ne zaman kullanırsanız yani yeniden ekerseniz yeni ürün elde edersiniz.

Bir de son yılların baş belası haline gelen hibrid tohumlar var! Genleriyle oynanmış bu tohumları ektiğiniz zaman size önce bol bol ürün veriyor.

Ama verdiği ürünlerden elde edeceğiniz yeni tohumlar kısır oluyor, ektiğiniz zaman yeni mahsul elde edemiyorsunuz.

Ülkemizde yıllardır bu tür hibrid tohumları andırır partiler iktidara getiriliyor. Verdikleri bol mahsul ile de insanların gözünü boyuyorlar.

Turgut Özal’ın Anavatan Partisi hibrid partilere güzel bir örnek teşkil eder. Kuruldular, tek başlarına iktidar oldular, has bahçeler oluşturdular ama devamı gelmedi. AKP’yi benzer bir akıbetin beklediği aşikâr! Onlar da kuruldular, ardından iktidara geldiler, muhalefet partilerini adeta silip attılar! Hatta başkanlık sistemine bile adım attılar.

Ama gerisini getirmekte zorlanıyorlar.

Adına her ne kadar yerli ve milli deseler de MHP ile oluşturdukları Cumhur İttifakı da umduklarını vermeyecek gibi görünüyor.

Oysa Saadet Partisi memleket meselelerini, milletin meselelerini dert edinerek tek dertleri ittifak olanlara güzel bir ders veriyor.

Saadet Partisi tıpkı organik tohum gibi yeniden sağlıklı mahsuller vermeye hazırlanıyor. Yaşanan gerçek bundan başka bir şey değil.