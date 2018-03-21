Hangi Uysal samimi?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal önce gönlünden geçtiği gibi konuştu ve “Metro projelerinde önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak” dedi.

Sonra bu sözleri partisinde büyük tepki toplayınca, “Önce ihmal edilen yerlere metro götüreceğiz” diye lafı çevirmeye çalıştı.

Sizce hangi Mevlüt Uysal daha samimi? Bize göre hiç kuşkusuz ilk açıklamanın sahibi Mevlüt Uysal daha samimi! Çünkü gönlünden ne geçiyorsa dilinden onlar dökülüyor.

İkinci açıklama ise sağın solun baskısı ile tabir caizse zevahiri kurtarma adına yapılan açıklamadan başka bir şey değil.

İlk açıklama ne kadar gönülden geçeni ve bugüne kadar yapılmakta olanı ortaya koyan bir açıklamaysa ikinci açıklama da bir o kadar zorlama ile söylenmiş sözler olarak karşımızda!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal’ın ilk açıklaması aslında herkes tarafından bilinen ya da sezilen bir politikanın açığa vurulması gibi bir şey!

İkinci açıklaması ise yine herkes tarafından bilinen beylik laflardan başka bir şey değil.

Anlaşılan iktidar partisi kurmayları bugüne kadar izlemiş oldukları politikaların böyle pat diye ortaya dökülüvermesinden bir hayli rahatsız olmuş olacaklar ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ikinci bir açıklama yapmak zorunda kalmış.

Birbirini tekzip eden bu açıklamalar bize ne gösteriyor?

Açıklama sahibinin tecrübesizliğini gösteriyor elbette!

Tecrübeli bir politikacı gönlünden geçenleri böyle pat diye söyler mi?

Söylemez tabii! Önce ağzından çıkan lafların nereye çekileceğini hesap eder ve öyle konuşur.

Yani bin düşünür, bir konuşur!

Yani ağzından çıkan her kelimeyi adeta tartar.

Tecrübesiz politikacı ise gönlünden geçeni olduğu gibi söyleyerek bir çuval inciri berbat eder.

Sonra da yukarılardan gelen ikazlara dayanamayarak ilk söylediklerini tekzip eden laflar sarf eder!

Etraftan gelen baskı sonucu sarf edilen sözlere kamuoyunun inanmasını kimse beklememelidir.

İlk sözler hafızalardan silinmeyecek ve hep hatırlarda kalacaktır. Çünkü onlar politik hesapların müdahil olduğu sözler değil gönülden geçtiği gibi söylenmiş samimi sözlerdir.

Keşke diyoruz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ilk sözlerinden sonra ikinci açıklamayı hiç yapmamış olsaydı! O zaman samimiyetine hiç gölge düşmemiş olurdu!