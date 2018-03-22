Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ittifak konusundaki beklentilerini açıklarken, “Sandık günü seçmen ittifakı yapar. Saadet Partisi’ne oy veren çok geniş bir kitlenin önümüzdeki dönemde cumhur ittifakının yanında yer alacağını düşünüyorum” diyor.

Kurtulmuş böyle düşünebilir ama biz öyle düşünmüyoruz. Hatta tam aksini düşünüyoruz. AKP’liler gündemden bir türlü düşmeyen hatalara devam ettikçe AKP’ye kayan oyların tekrar Saadet Partisi’ne döneceğine inanıyoruz. Niye mi böyle düşünüyoruz, açıklayalım:

Kurtulmuş’un Saadet Partisi genel başkanı olduğu dönemlerde çok önemli bir tespiti vardı.

Kurtulmuş bu çok önemli tespitinde, “Bizim en büyük sıkıntımız içimizdeki gizli ve sinsi AKP’liler” diyordu.

Bize göre de bu çok doğru ve çok haklı bir tespitti. İtiraf etmek gerekirse o gün için gerçekten de içimizde gizli ve sinsi AKP’liler bulunuyordu. Ama bugün için böyle bir sıkıntı söz konusu değil.

Çünkü biz Numan Kurtuluş tarafından işaret edilen kesimin bir şekilde Saadet Partisi çatısı altından ayrıldığını biliyoruz.

Şimdi herkes kendi kafa yapısına uygun olan partilerde siyasete devam ediyor. Kimi AKP’li oldu, kimi CHP’li oldu!

Bu yüzden Kültür ve Turizm Bakanı’na, “Onlar çoktan gitti Numan Bey onlar çoktan gitti” diye seslenmek istiyoruz.

Dolayısıyla iktidar partisi söylemlerinin ve tekliflerinin Saadet Partisi tabanında fazlaca dikkat çekmeyeceğini söylüyoruz.

Hamdolsun ki Saadet Partisi’nin başında Milli Görüş geleneğinden gelme ve bu konuda oldukça tutarlı bir isim var.

Ve bugün birkaç koltuk hatırına parti değiştirmeyecek kadar ilkeli bir yönetim anlayışı Saadet Partisi’ne hâkim.

Ülkenin hayrına olan hizmetleri inkâr etmeyen ama iktidarın yanlışlarını sıralamaktan çekinmeyen bir Saadet Partisi yönetimi var.

Milli Görüş’ü temsil eden Saadet Partililer sandık ortaya konunca Saadet Partisi’nin adayı dururken niye Cumhur İttifakı’nın yanında yer alsın ki!

Saadet Partisi Genel Başkanı böyle bir ittifakta yer almayı iktidarın hatalarına ortak olmak olarak gördüklerini defalarca açıkladı ama demek ki Numan Kurtulmuş’un bu açıklamalardan haberi olmamış. O hâlâ durumun eski günlerdeki gibi olduğunu varsayıyor olmalı.

Oysa köprülerin altından çok sular aktı!

Saadet Partisi çatısı altında var oldukları düşünülen sinsi ve gizli AKP’lilerin yerinde şimdi yeller esiyor. Öyle düşünen arkadaşlardan büyük ölçüde kurtulduğumuzu söylemek durumundayız.

Dolayısıyla da sandık ortaya konunca Saadet Partisi tabanı Milli Görüş tarafından kim aday gösterilmişse oyunu o adaya verecektir. Bu hususta bizim hiç şüphemiz yok, başkalarının da şüphesi olmamalıdır.