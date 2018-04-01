Suudi Arabistan için Filistin diye bir mesele yokmuş

Çok bilinen özdeyişte "Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar da konuşa konuşa anlaşırlar" denilir ya... Gerçekten de birbirleri ile hasım ya da düşman olan insanların konuşmaya başladıklarını görünce, bunların anlaştıklarını düşünüp seviniriz. Uluslararası alandaki diyaloglar da, beraberlerinde barışı ve uzlaşmayı getirdikleri zaman dünyaya nefes aldırırlar. Ama bu diyaloglar bazen de savaşı ve uzlaşmazlığı da üretirler...
Savaş diyaloğları
Örneğin Hitler'le Stalin'in diyalogları önce Polonya'nın paylaşılmasını ve 2'inci Dünya Savaşı'nı getirmişti.
Ya da İran-Irak savaşında arkasında Amerika'nın bulunmasından şımaran ve dönemin Bağdat'taki Amerikan Büyükelçisi ile samimi bir diyalog kuran Saddam, Kuveyt'i işgal ederek hem kendisinin hem de Irak'ın bağımsızlığının sonunu getirmişti.
Suudilerle İsrail'in diyaloğu
Günümüzde farklı dünyaların ve hatta inançların temsilcilerinin birbirleri ile diyaloglara girmelerine örnek, Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki yakınlaşmalardan verilebilir. Nitekim İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot,İbranice yayın yapan Maariv haber sitesine verdiği röportajda, Suudi VeliahtPrens Selman'la görüştüğünü açıklamış.
Filistin sorunu yokmuş
En önemlisi de Eizenkot, İsrail ile Suudi Arabistan arasında Filistin meselesinin de bir mesele olmaktan çıktığını söylerken İran'a ilişkin 12 Mayıs tarihinin kritik olduğunu vurgulamış. Bilindiği gibi ABD Başkanı Donald Trump, 12 Mayıs'ta İran ile nükleer anlaşmaya yönelik kararını açıklayacak.
Hedef İran
Eizenkot, Arap-Yahudi ittifakına yönelik soruya da "İran ve Sünni radikallere karşı İsrail ve Suudi Arabistan'ın ortak çıkarları var.
Bölgesel istikrar için ortak çıkarlarımız var. Ve ortak bir müttefikimiz var: Amerika. Gerçekler değişti. Filistin meselesi nedeniyle işbirliği yapamadığımız düşüncesi geçmişte kaldı" demiş...
Savaşçıların diyaloğu
Araplarla İsrail'in diyalog içine girmeleri ve barışı egemen kılmaları tabii ki sevinilecek bir durum. Bunu Mısır ve İsrail zamanında yaptıkları için Esad ve Begin Nobel Barış Ödülü almamışlar mıydı? Ama bu yeni diyalog Suudi Arabistan için Filistinlilerin kaderlerini İsrail şahinlerine teslim etmek anlamına geliyor. Üstelik bütün bunlar Filistinlilerin yine katledildikleri günlere rast geliyor. Ve bu iki ortak İran'a karşı bir savaşın hazırlığı içine giriyorlar.
03 Temmuz 2018 Salı20 Şevval 1439
- Korkunç itiraf!100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyorÇok önemli patates açıklaması! Mümkün değilArif Erdem hakkında mide bulandıran sözler!Rapor ortaya çıktı! İşte Mısır-Fransa gerçeğiAskeri konvoya saldırı! 5 ABD askeri öldüİntikam yemini! Ortaduğu'yu sarsacak iddiaOsmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırıCHP kaynıyor: İnce genel başkanlık istedi, Kılıçdaroğlu tepki gösterdiKahvaltı masasında gelin dehşeti!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:31 Güneş 05:30 Öğle 13:14 İkindi 17:13 Akşam 20:47 Yatsı 22:37
- 32°C Adana
- 41°C Adıyaman
- 28°C Afyon
- 33°C Ağrı
- 30°C Amasya
- 33°C Ankara
- 29°C Antalya
- 24°C Artvin
- 38°C Aydın
- 35°C Balıkesir
- BIST: 97.081 0.32
- Altın: 187,702 1.81
- Dolar: 4,6674 1.00
- Euro: 5,4381 1.43
Suudi Arabistan için Filistin diye bir mesele yokmuş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü
- Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü
- İnşaatta 'kırlangıç molası' sürüyor
- Anestezi uzmanı hastanede ölü bulundu
- Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı
- Bir babanın en zor anı! Kızına sımsıkı sarıldı
- Sandık başında olay çıkaran kadın bakın kim çıktı!
- 3 padişah gören Ahmet dede oyunu kullandı
- 10 kurşunlu cinayete akıl almaz savunma!
- Minik köpeği uyuşturucuyla bayıltıp çöpe attılar
- Sabah saatlerinde yol kenarında dehşeti gördüler!
- Konya'da feci ölüm! 2 tonluk mermer...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.