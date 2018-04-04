Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partililere Adana’da hitap ederken bakın neler diyor:

“Fitneye fesada aramızda yer vermeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz.

Fitne üretmekten bıktık artık.

Birbirini sadece Allah için seven bir kadro olarak hedefe yürüyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın bu sözlerini duyup da, “Doğru söze ne denir?” demekten başka yapacak bir şey var mı?

Biz de öyle yaptık ve bu sözleri can-u gönülden tasdik ettik.

Gerçekten de fitneye ve fesada aralarında yer vermemeliler. Birbirlerini Allah için sevmeliler ve üretmekten bıktıkları fitneden uzak durmalılar!

Bu sözler doğru olmasına doğru ama korkarız ki güzel bir temenni olmaktan öteye bir anlam ifade etmiyorlar.

Çünkü iktidar partisi içinde fitne ve fesat kolay kolay son bulacağa benzemiyor.

Cumhurbaşkanı bunun son bulmasını isterken bakın bazıları fitne ve fesat ateşini nasıl körüklüyor:

“Aramızda çok akıllılar var.

Sürekli ikili oynayıp yakalanınca aptala yatıyorlar.Ülke yararına gibi davranıp bildiklerini okuyorlar.

Cumhurbaşkanımızın yanında görünüp arkadan iş çeviriyorlar.

Geldiğimiz nokta bunlar için deşifre olma zamanı ve sinsiler için yolun sonu göründü.

Bu kişilerden daha doğrusu kişiliksizlerden her alanda her makamda olabilir.”

Aynı partinin mensupları birbirleri için böyle bir dil kullanır hale gelmişse bu parti de fitne ve fesat nasıl son bulur?

Biri diğeri için kişiliksiz diyorsa, o da öbürü için kuşkusuz benzer ifadeler kullanacaktır. Birbirlerinden hiç hoşlanmayan, birbirlerini hiç sevmeyen ve birbirlerini ayak bağı olarak görenler nasıl olur da birbirlerini Allah için severler?

Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tespitleri yerden göğe doğru ve haklı ama temenni olmaktan öteye bir anlamı yok.

Hem her gün yeni bir taraftar kazanmalıyız diyorlar hem de kendi adamlarını pek çabuk harcıyorlar.

İktidar partisi içindeki bu büyük çatlak kısa zamanda kapatılabilecek gibi görünmüyor. Fitne üretmekten bıktıklarını söylüyorlar ama yeni fitneler üretmekten de geri kalmıyorlar. İktidar partisi içindeki kutuplaşma artık temenniler ile giderilebilecek gibi değil.