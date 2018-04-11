Adamına/partisine göre anket!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Piyasalar adamına göre ya da partisine göre yapılmış anketlerden geçilmiyor! İktidar kanadı bu tür anketlere bakıp, “Cumhur İttifakı yüzde 60’lara dayandı” diye sevinçten havalara uçuyor.

Muhalefet kanadı yine bu tür anketlere bakıp “Cumhur İttifakı yüzde 50+1’i bulamıyor” diye bayram ediyor. Peki, kim haklı?

İktidar mı muhalefet mi?

Bu konuda bir şey söylemek için henüz erken ancak saçları kesilip önlerine düşünce kimin haklı olduğu ortaya çıkacak.

Biz şimdilik sadece tarafların yaptıkları açıklamalara bakarak bir sonuç çıkarmaya çalışıyoruz.

Mesela iktidar kanadı Cumhur İttifakı’nın tabanda tuttuğunu düşünüyor ve bunu şöyle izah ediyor:

Sokaktaki vatandaş bir eliyle MHP işareti yaparken bir eli ile de bizim işaretimizi yapıyor!

Sokaktaki vatandaşın bu hali iktidar kanadının yaptığı gibi hayra yorulabileceği gibi şerre de yorulamaz mı?

Mesele bu iki partinin işaretini birlikte yapan vatandaşın siyasetten çift adreste yaşamaya yatkın olduğu düşünülemez mi? Neden düşünülmesin, elbette düşünülebilir.

Bize göre böyle bir vatandaş kafası biraz kızınca rahatlıkla tuttuğu partiyi değiştirebilecek bir vatandaştır.

Bugün çıkarları öyle gerektirdiği için iktidar partisi saflarında görünmesine rağmen yarın ufacık çıkar çatışmasında soluğu MHP’de alacak demektir.

Yani dememiz odur ki sokaklarda iki partinin işaretini yapıp gezen vatandaşları biz Cumhur İttifakı’nın halk arasında tutması olarak değil iktidar partisinin seçmeninin yarısını MHP’ye kaptırması olarak okuyoruz.

İktidar partisi sözcülerinin son günlerde medyaya yansıyan yakınmalarını göz önüne alınca sokaklarda iki partinin işaretini birlikte yapan vatandaşları iktidar partisinin sağlam tabanı olarak görmekte güçlük çekiyoruz.

Bize göre iktidar partisi tabanında parti yönetiminden kaynaklanan büyük bir rahatsızlık söz konusu. Taban partiden sıvışmak için bahane arar durumda. Bu her fırsatta dile getiriliyor. Ve sokaklarda iki partinin işaretini birlikte yaparak parti yönetimine esaslı bir mesaj veriliyor.

Evet, anketler adamına göre ya da partisine göre yapılıyor ama ortada kimsenin tevil edemeyeceği bir takım gerçekler var. İktidar partisindeki erozyon artık gizlenemeyecek boyutlara ulaşmış bulunuyor.