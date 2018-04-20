Kabul edilebilir mi?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

AKP ile MHP’nin birlikte oluşturduğu Cumhur İttifakı’nı biz bir kervana benzetiyoruz. Kervanın bir çekici, yönlendirici gücü var.

Bir de çekici yönlendirici gücün ardına takılıp gidenler var. Her ne hikmetse bu kervanın çekici ve yönlendirici gücü hep MHP oluyor. AKP’lilere de MHP’nin ardına takılıp gitmek kalıyor. Şahsen AKP’li olsak, hele AKP’yi yönetenlerden biri olsak bu durumu kabullenemez ve “Neden hep onların dediği oluyor?” diye isyan bayrağını açardık.

Koskoca iktidar partisinin ana muhalefet bile olmayan bir muhalefet partisinin ardından yürümek zorunda bırakılması nasıl olur da kabullenilebilir? Bize göre de baskın seçim söylentisi hep vardı ama iktidar partisi bunun lafını ederek zaman kazanmaya çalışıyordu.

MHP’nin ani baskın seçim teklifi ile köşeye sıkıştılar. MHP açıklama yapıp, “Bu danışıklı bir dövüş değil” diyor. Yani bir emr-i vaki ile Cumhur İttifakı’ndaki ortağını zorda bıraktığını itiraf ediyor. Sanki ortada sağ gösterip sol çakma bir durum söz konusu! Hatırlarsanız Devlet Bahçeli’nin 2002’de yaptığı erken seçim teklifi AKP’ye iktidar yolunu açmıştı.

Korkarız ki şimdi yaptığı baskın seçim teklifi de AKP iktidarına son verilmesine neden olacak! Bizim duyumlarımız göre AKP iktidarı henüz erken seçime hazır görünmüyordu. Kafalarında 2019’a kadar yapmayı planladıkları daha bir hayli iş olduğunu biliyoruz. Ama MHP bastırınca onlar da kabul etmek zorunda kaldılar. Evet, baskın seçim ülkeyi tıkanmışlıktan kurtarabilir.Ama pek çok dengeyi de alt üst edeceği inkâr edilemez. Cumhur İttifakı kervanında ilginç gelişmeler yaşanıyor.

İttifakın küçük ortağı büyük ortağı önüne katmış istediği yöne doğru yönlendiriyor. Bu hal ittifakın büyük ortağı tarafından nasıl kabul ediliyor anlamak mümkün değil. Belki de Cumhur İttifakı’nın geleceğini sağlama alabilme adına böyle bir teklife evet demiş olabilirler. Dikkatimizi çeken nokta hep MHP’nin bir şeyleri akıl edip sonra da ortağını bu yola çekmesi. Her ne hikmetse büyük ortak böyle bir şey akıl edemiyor. Yani kervanının başını MHP çekmese ötekilerin yapabileceği doğru dürüst bir şey yok gibi. Bakalım MHP’nin peşinden gitmek AKP’ye ne kadar yarayacak?