Oylar çoktan kaptırıldı!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhurbaşkanı Erdoğan partili milletvekillerine, “Halktan bize yüksek bir teveccüh var diye gevşemeyin” uyarısında bulunduktan sonra, “İttifak yapıyoruz diye MHP’ye oy kaptırmayalım” diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı bir uyarıda bulunuyor ama görünen o ki oylar çoktan kaptırılmış bile!

Bunu nereden mi biliyoruz?

Bize gelen okur mesajlarından biliyoruz. Bizim MHP ve Bahçeli ile ilgili yazılarımızı yorumlayan kimi insanlar 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı için adaylarının Erdoğan olduğunu ama milletvekilliğinde oylarının MHP’ye gideceğini söylüyorlar. MHP’nin bu dönemde üstlendiği rolü ballandıra ballandıra anlatıyorlar ve üstlenilen bu rolün karşılıksız kalmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Devlet Bahçeli iktidar partisini avuçları içine aldığı gibi AKP’li seçmenler üzerinde bir hayli etkili olmuşa benziyor.

Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından partililere yapılan uyarı gecikmiş bir uyarı olmaktan öteye anlam taşımıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl olsa MHP de bizden, MHP’ye oy verelim havasına kimse girmesin” diyor ama bu konuda atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmişe benziyor.

Yani sokaktaki seçmen kararını verdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan “sakın ha” diye uyarıda bulunuyor.

Bu uyarı karşılık bulur mu?

Yoksa Devlet Bahçeli’nin izlediği politika daha inandırıcı mı bulunur, bilemiyoruz.

Açık söylemek gerekirse AKP tabanında parti üst yönetimin bir öyle bir böyle konuşmalarının oluşturduğu müthiş bir güvensizlik ortamı oluşmuş durumda.

Bu güvensizlik ortamında Bahçeli’nin tavrını kendilerine göre daha tutarlı bulan seçmenlerin MHP’ye kayması sürpriz olmamalıdır.

İktidar partisi kamuoyunda yaşanan bir takım gelişmelerin farkına varmış olmalı ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylar Erdoğan’a milletvekili seçimlerinde başka partilere oy verilebilir gibi bir oyun oynanmasına izin verilmemesi gerektiğini söylüyor.

Cumhur İttifakı kapsamında MHP ile ilişkiler o denli ileri boyutlara gitti ki şimdi aman oylarımızı kapmasınlar gibi bir telaşın içine düştüler.

Muhtemelen bu tür endişeler Cumhur İttifakı’nı da sarsacaktır.

“Biz sana bu kadar güveniyor ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır derken, sen bize birkaç milletvekilliğini çok mu görüyorsun” havası estirilirse ittifakın hali nice olur.

Evet, ittifakı zor günler bekliyor.