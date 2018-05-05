Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Saadet Partisi izlediği politikalar ile rahmetli Erbakan Hocamızın “kemiklerini sızlatıyormuş!”

Kim söylüyor bunu?

AKP sözcüleri söylüyor!

O zaman ciddiye almanın hiç gereği yok. Ama yine de kendilerine birkaç hatırlatma yapmak gerek.

Önce kim bu lafları edenler?

İsterseniz kendilerini biraz daha yakından tanıyalım.

Bu lafları Erbakan Hocamızın adı anıldığı zaman utançlarından başlarını yerden kaldırmamaları gerekenler söylüyor.

Bu lafları bu dünyada rahmetli Erbakan Hocamıza hayatı zehir edenler söylüyor. Bu lafları kulaklarına fısıldanan makam aşkına sırtlarındaki Milli Görüş gömleğini çıkartıp atanlar söylüyor.

Bu söylediklerine gülüp geçeceğiz geçmesine de bizi kendi politikalarına rahmetli Erbakan Hocamızı alet etmeye çalışmaları üzüyor.

Rahmetli sağlığında onların attığı hangi adımı destekledi ki şimdi kurdukları ittifaka destek versin.

Elbette Cumhur İttifakı’na karşı çıkacak ve onların kurdukları plana karşı arayış içine girecekti. Diğer partileri bir araya getirerek kurulan bu plana karşı harekete geçecekti. Yani bugün yapılanların benzerini yapacaktı. Temel Karamollaoğlu’nun liderliğindeki Saadet Partisi de Milli Görüş’ün yegâne temsilcisi olarak üzerine düşeni yapıyor. Yani rahmetli Erbakan Hocamız hangi adımları atacaksa onları atıyor ve O’nun izinden yürümeye devam ediyor.

Temel Karamollaoğlu sık sık “ilkeli siyasetten” söz ediyor.

Türk siyasetinin gerçekten de ilkeli siyasete büyük ihtiyacı bulunuyor.

AKP sözcüleri ilkeli bir siyaset izliyor olsalar dün etmedik eziyeti bırakmadıkları rahmetli Erbakan Hocamızın adını böyle ağızlarına alabilirler miydi? Şayet ilkeli siyaset izleseler Saadet Partisi’ni Erbakan’ın kemiklerini sızlatmakla suçlayabilirler miydi? Elbette böyle bir şeye tevessül edemezlerdi.

Ama onların izledikleri siyasetin ilkeli siyaset ile uzaktan yakından bir ilgisi bulunmuyor ki! Onların izledikleri siyasetin insanları kutuplaştırmaktan ve birbirlerine düşman haline getirmekten başka işe yaradığını gören var mı?

O siyaset insanları kutuplaştırıyor ama Saadet Partisi’nce izlenen siyaset ise insanları kucaklaştırıyor.

Biraz da bunun kıskançlığından olsa gerek ille de Saadet Partisi’ne bir kulp takmaya çalışıyor olmalılar.