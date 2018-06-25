Bir seçim geride kaldı!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Bir seçim daha acı-tatlı hatıraları ile geride kaldı!

Bundan sonra neler olacak, neler yaşanacak Allah ömür verdiyse hep beraber yaşayıp göreceğiz.

Dilek ve temennimiz seçim öncesinde yaşanan gerginlik ortamının yerini daha hoşgörülü bir ortama bırakması!

Ve insanların birbirini düşman gibi değil çok çok siyasi rakip gibi görmesi.

Seçim öncesi yaşanan kendisi gibi düşünmeyenleri “hain olarak” görme ve gösterme alışkanlığı dileriz seçim sonrasına da taşınmaz!

Seçim öncesi insanlar birbirlerini çok rahat olarak “hain” diye damgalayabilmiş hatta bununla yetinmeyip kendileri gibi düşünmeyenlerin küfre düştüklerini ilan edecek kadar kendilerini kaybetmişlerdi.

“Seçim sonrası nasıl bu insanların yüzüne bakacağız, selam verip selam alacağız” gibi bir kaygı hiç taşınmamıştı.

Oysa yakın bir geçmişe kadar hep birlikte hareket ediyorduk.

Son yılların moda tabiri ile beraber şarkı söylüyor, beraber ağlıyorduk.

Hatta yağan yağmurlar da beraber ıslanıyorduk.

Sonra aramızdan bazıları kendilerini eleştiriye kapattılar.

“Dost acı söyler” ilkesini bile unuttular.

Kim yanlışlarını söylüyorsa onu düşman gibi görmeye başladılar.

Ve ortam oldukça gerildi!

Kendilerine olanca nezaketle yapılan eleştirileri bile, “Kafaları basmıyor” diye kabaca karşıladılar.

Her yaptıklarını, her söylediklerini tartışılmayacak doğrular olarak gördüler ve göstermeye çalıştılar.

Maalesef buna inanan bir sürü adam buldular.

Adeta kendilerini kutsadılar ve kendilerine yönelik her haklı eleştiriyi adeta kutsala bir saldırı gibi algıladılar.

Bu gergin ortamın bir anda yumuşamasını elbette beklemiyoruz ama zaman içinde bu gerginliğin mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğine yürekten inanıyoruz.

Siyasetteki bu gergin ortam sanki yüksek tansiyonla yaşamaya çalışmak gibi bir şey.

Yüksek tansiyon nasıl kalbe zararsa siyasetteki gergin ortam da öylesine zararlı bir ortam oluşturuyor.

Bundan sonra kutuplaştırıcı ve kamplaştırıcı değil kucaklayıcı söylemlere ihtiyaç var.

Gergin ortam yumuşatılmalı ve insanlar birbirlerini kucaklayacak hale gelmelidir.

Dileriz böyle bir ortam vakit geçirilmeksizin sağlanabilir.

Yine dileriz toplumsal bir barış ortamına geçilebilir.