Sanmıştık ki!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sonrası yaptığı “balkon konuşmalarına” bakınca iktidar partisi sözcülerinin artık “gerginlik” politikasından vazgeçeceklerini sanmıştık.

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı “balkon konuşmalarında” seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri ve kırgınlıkları geride bıraktıklarını söyleyerek “şimdi ülke geleceğine yoğunlaşma zamanı” diyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancından, hayat biçiminden veya başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına ve özgürlük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz” dedikten sonra yeni sistemin süratle hayata geçirileceğini müjdeliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerini duyduktan sonra samimi olarak seçim öncesi bolca başvurulan “gerginlik politikalarının” artık sona ereceğini sandık.

Ama çok geçmeden yanıldığımızı gördük!

Seçimin daha haftası dolmadan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na verilen korumaların çekildiğini öğrendik.

Korumaların çekilmesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Soylu tarafından yapılan açıklamalar da seçim öncesi sıkça başvurulan “gerginlik politikalarının” aynen devam ettirildiğini gösteriyordu.

Allah-u âlem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sonrasında yapmış olduğu balkon konuşmaları “gerginlik politikalarını” hala devam ettirenler tarafından tam anlaşılamamış olmalı!

Ya da onlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermiş olduğu o mesaja başka anlamlar yükleyip eski sistemin devamına katkıda bulunuyorlar.

Ancak biz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmalarında vermiş olduğu “tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülke geleceğine yoğunlaşıyoruz” mesajının yanlış anlaşılabilir bir yanı olduğunu sanmıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geride bırakıyoruz dediği konuları devam ettirerek tartışma, gerginlik ve kırgınlıkları sürdürmenin kime ne faydası olabilir ki?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu “balkon konuşmasının” tüm açıklığına rağmen eski alışkanlarını sürdürenlerin bu faaliyetlerinden haberdar mıdır?

Biz böyle bir şeyden haberdar olduğunu sanmıyoruz.

Balkon konuşmasında söylediklerinin tam aksi davranışlar içine girilmesine rıza göstereceğine de ihtimal vermiyoruz.

Bir yandan “kimsenin horlanmasına ve asla özgürlük alanının daraltılmasına izin vermeyeceğiz” denilirken bir yandan da korumaların geri çekilmesinin mantıki bir açıklaması olabilir mi?

Evet, bize göre gün gerginlik politikalarını sonlandırma ve kutuplaştırıcı davranışlardan özenle kaçınma günüdür.