Sermayeye neler oluyor?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Son günlerde ekonomi ile ilgili haberler daha bir dikkatimizi çekmeye başladı.

Aklımızın ekonomiye ermediğinin farkında olmakla birlikte konu ile ilgili haberlere şöyle bir göz atmaktan kendimizi alamıyoruz.

Ekonomi haberlerini gözden geçirirken “sermaye hareketleri ile ilgili” haberler bize oldukça ilginç geldi.

Ülkeye yabancı sermaye girişinde düşüş kaydedilirken yerli sermaye çıkışında da artış gözleniyormuş.

Sekiz yıl aradan sonra ülkemize giren yabancı sermaye ilk defa 10 milyar doların altına düşmüş.

Demek ki yabancı sermayeyi tedirgin eden bir şeyler var!

Son beş ayda ülkeden çıkan yerli sermaye de 3 milyon dolara yaklaşmış.

Demek ki yerli sermaye de diken üzerinde!

Önceki yazımızda “Piyasaları ürkütmemek lazım” derken tam da böyle bir şeyi kast etmiştik.

Korktuğumuz başımıza mı geliyor ne!

Yabancı sermaye girişinde düşüş, yerli sermaye çıkışında artış olunca bunu ekonominin hayrına bir gelişme olarak görmek mümkün mü?

Değil elbette!

Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi ile ilgili söylemleri özellikle dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide her ağızdan bir ses çıkmaması gerektiğini belirterek, yapılacak açıklamaların söylem birliği içinde olması gerektiğinin altını çiziyor.

Ekonomik konularda her ağızdan bir ses çıkmaması elbette çok önemli ama herkesin aynı şeyi söylemesi, ortaya çıkması muhtemel sorunları önlemeye yetecek midir?

Öyle anlaşılıyor ki ekonomide her ağızdan bir ses çıkmaması yani herkesin aynı şeyi söylemesinin yanı sıra söylenecek bu sözlerin ekonominin gerekleri ile uyumlu olması da icap ediyor.

Demek ki söylemlerin piyasayı asla ürkütmemesi ve sermayeyi kaçırmaması şart oluyor.

Açıkçası ekonomide söylem birliği kadar söylenenler de büyük önem taşıyor.

Özellikle de ekonomi piyasasında söylemler güven ortamını oluşturabilirse ne âlâ! Bu güven ortamı sağlanamazsa iş başında bulunanların ekonomiyi yönlendirmeleri bir hayli zor olacak demektir.

Hem yerli sermayenin çıkışı durdurulmalı hem de yabancı sermayenin ülkeye girişi eski seviyelerine ulaştırılmalı, hatta bu seviyeyi geçmesi sağlanmalıdır.

Ekonomiyi yönetecekleri zor günler bekliyor.