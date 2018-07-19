Ele geçireyim derken!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Devlet yeniden yapılandırılırken “Kontrolü ele geçirmeliyiz” fikrinin ağır bastığı hissediliyor.

Kimi bakanlıklar kapatılıp, kimi bakanlıklar birleştirilirken hep “Kontrol mutlaka bizde olmalı” diye düşünüldüğü aşikâr! Evet, niyetleri “kontrolü ele geçirmek” ama bu beraberinde bir riski de getiriyor. Zira kontrolü ele geçirmek isterken hepten kaybetmek riski de bulunuyor. Her şeyi tek elde toplamak, her şeyi kontrol altına almak yönetimin başında bulunanlara cazip geliyor olabilir.

Ama bu arada omuzlarına taşıyabileceklerinin çok üstünde yük aldıklarının farkındalar mı? Bu terazinin bu sıkleti çekip çekmeyeceğini düşünmek durumundalar. Bir bakana birleştirilen iki bakanlığın yükünü yükledikleri yetmiyormuş gibi ilaveten bazı bankaları da aynı bakanın sorumluluğuna bırakmak isabetli bir karar sayılabilir mi?

Tamam, devleti yeniden yapılandırıyoruz derken ellerini taşın altına koymaya hazırlar ama bu kapasitelerinin çok üstünde bir yükün altına girmelerini gerektirmez ki! Bir bakanın bu kadar çok yerden sorumlu olması demek kuşkusuz bazı sorumluluk alanlarında aksamalar yaşanacak demektir. Bakın araçların bile istiap hadleri var. İstiap hadlerinde “sürücü hariç şu kadar yolcu taşıyabilir” ya da “şu kadar ton yük taşıyabilir” deniliyor. Bu istiap hadlerinin biraz aşılması makul karşılanabilir. Bir yolcu-iki yolcu fazlası görmezden gelinebilir.

Ama yolcu sayısı istiap haddinde belirtilenin çok üstünde ise ya araca bindirilenler bu durumdan zarar görür ya da aracın kendisi kısa zamanda hurdaya çıkar. Dememiz odur ki devletin yeniden yapılandırılması sırasında bakanlar üzerine sorumluluk yüklenirken onların istiap hadleri de dikkate alınmalıdır.

Ve kaldıramayacakları kadar çok yük omuzlarına yüklenmemelidir.

“Efendim bakanlar tek başlarına bu işleri yapmayacaklar ki, yardımcıları ile iş bölümüne gidebilirler” türünden bir mazereti ciddiye almak mümkün değil.

Netice itibarıyla yardımcıları ile birlikte çalışacak olsalar da doğacak sonuçlardan sorumlu olacak kişi bakanın kendisi olacak. İlk günlerin heyecanı ile henüz bu tehlikenin çok farkına varılmamış olsa da yakın bir gelecekte ortaya çıkan iş yükünden yakınmalar başlayacaktır.

Yeniden yapılanma bu açıdan bir kez daha gözden geçirilmeli ve bakanlara kapasitelerinin üzerinde iş yüklenmesinden vazgeçilmelidir.