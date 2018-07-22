Kılıçdaroğlu kendisini Bahçeli ile mukayese etse yüzü kızarırdı

Mehmet Barlas / Sabah

Bu günlerde sık sık Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz ya... Çünkü Kılıçdaroğlu bir kaset komplosuna kurban edilen Deniz Baykal'ın yerine CHP'ye Genel Başkan olduktan sonra, hem girilen her seçimde yenilgiden yenilgiye sürükledi partiyi, hem de bu köklü partinin geleneklerini ayaklar altına aldı.



İlkesiz

24 Haziran seçimlerine girilirken Kılıçdaroğlu'nun kurduğu "Millet İttifakı" ile CHP sonunda Saadet Partisi'nin müttefiki oldu. Ne laiklik ilkesi ne de Madımak Faciası hatırlandı bu ittifak oluşturulurken.

Daha önce de MHP ile "Çatı Adayı" denilerek Ekmeleddin İhsanoğlu cumhurbaşkanı adayı gösterilirken, Kılıçdaroğlu eliyle kurt işareti yaparak kampanya turlarına katılmıştı.



Hep devre dışı

Kısacası Kılıçdaroğlu için CHP'lilik oportünistlik, fırsatçılık, ilkesizlik ve sonuçta ezikliği ağız bozukluğu ile unutturmaya çalışmak anlamına geliyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Türkiye'deki gelişmelere yön vermek yerine, sanki bir yabancı ülkenin gözlemci örgütü gibi sadece her olayı protesto ediyor.

Oysa mesela CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal 1995'te Tansu Çiller'le kurduğu koalisyonda başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olarak Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne girmesine katkıda bulunmuştu.



İlk seçimde başarı

Kılıçdaroğlu ezikliğinin ve çaresizliğinin nasıl giderilebileceğini eğer araştırıyorsa, mesela MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kendisine örnek almayı deneyebilir.

1997 senesinde MHP'nin kurucusu ve Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının ardından yapılan kurultayda MHP liderliğine seçilmiş olan Dr.

Devlet Bahçeli, ilk girdiği seçimlerde yüzde 18'e yakın bir oy almış ve seçimleri Bülent Ecevit'in liderliğini yaptığı DSP'nin ardından ikinci sırada tamamlamıştır.



Kilit parti MHP

Son dönemde de Bahçeli, özellikle 15Temmuz darbe girişimi, ertesinde hiç taviz vermeden aynı çizgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte izlemiş ve bu kararlı tutumunun siyasi meyvesini de 24 Haziran seçimlerinden TBMM'deki kilit parti olarak çıkması ile toplamıştır. Bu şekilde MHP şu anda muhalefetteki iktidar konumunda, ülkedeki gelişmelere ağırlığını koymaktadır.



Sönen ve parlayan yıldızlar

Devlet Bahçeli de Kemal Kılıçdaroğlu da 1948 doğumludurlar. Ama Kılıçdaroğlu'nun yıldızı 24 Haziran seçimlerindeki yenilgi ile iyice sönerken, Devlet Bahçeli MHP'yi kilit parti konumunagetirerek siyasetin parlayan yıldızı olmuştur. Yani Kılıçdaroğlu kendi performansını Bahçeli'nin performansı ile mukayese ederse, belki hiç düşünmeden CHP Genel Başkanlığından istifa eder.

Kılıçdaroğlu'na Tayyip Erdoğan'ı örnek almasını hiç söyleyemeyiz. Öyle bir başarılı siyasi yaşama sahip olduğunu rüyasında görse bile inanmaz ki...