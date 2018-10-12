Suudi Arabistan’daki özgürlükler konusunda ABD kuşkuluymuş(!)

Mehmet Barlas / Sabah

Meğer demokrasiyi tüm değerlerin ve sistemlerin üzerinde tutan ABD gibi bir ülke olmak ne kadar zor bir şeymiş... Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girip bir daha ortaya çıkmaması, Amerika'yı ve Başkan Trump'ı çok zor durumda bırakmış.

Bizim tabancalar...

Çünkü ABD Kongresi, demokrasiden ve özgürlükten yoksun ülkelere Amerika'da üretilen silahların satılmasına izin vermezmiş...

Hatırlarsınız belki.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları için alınmak istenen Amerikan yapımı "Sig Sauer" marka tabancaların Türkiye'ye satılmalarına Kongre izin vermediği için Trump yönetimi de silah satış tasarısını geri çekmişti...

Üstelik bu tabancaların toplam satış tutarı sadece 1.2 milyon dolardı.

Erdoğan'ın tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD yönetiminin YPG'ye yaptığı silah yardımını hatırlatarak, "Biz paramızla sizlerden silah alamazken siz niçin parasız olarak bu terör örgütlerine bu silahları veriyorsunuz? Biz bu sorularımızın cevabını bulamadığımız için stratejik ortak olarak bundan üzüntü duyuyoruz" demişti...

Şüphe duyuyorlarmış

Şimdi Trump yönetimi, Suudi Arabistan'a yapılacak milyarlarca dolarlık silah satışının tehlikeye girmesinin endişesini yaşıyor. Çünkü Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed bin Salman'ın "Cemal Kaşıkçı'yı göz kamaştırıcı vaatlerle Suudi Arabistan'a getirin. Sonra biz onu hapse atmayı biliriz" içerikli telefon konuşmalarını ABD istihbaratı yakalamış.

Ve şimdi Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na girip bir türlü çıkamaması, bu ülkede demokrasinin ve özgürlüklerin varlığı konusunda ABD yetkililerinde şüphe uyandırmış.

Ya kızarlarsa...

Suudi Arabistan'da yasadışı idamların, işkencenin ve insan hakları ihlallerinin varlığını ileri süren 20 senatörün, bu ülkeye dönük yaptırımlar için harekete geçtikleri bildiriliyor. Son olarak alınan 110 milyar dolarlık silah siparişinin gerçekleşmemesi ABD ekonomisini vurabilir denilerek endişe duyulurken, ayrıca İsrail'in Kudüs kararına destek veren Suudilerin öfkelenip tutum değiştirmelerinden de endişe ediliyormuş.

İşte böyle... Herkesin derdi başka başka... Suudilere silah satımını Kongre engellerse, acaba bu silahlar YPG/PKK üzerinden Suudi Arabistan'a gönderilemez mi?