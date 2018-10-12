Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İş dünyası hükümetin daha açıklanmamış enflasyonla mücadele programına büyük destek(!) vererek bir ilke imza atmış oldu.

Herhalde yeryüzünde böyle bir desteğin başka örneği yoktur.

Sahi, açıklanmamış bir program nasıl desteklenir?

Bakın yandaş medya bu desteği nasıl duyuruyor:

Enflasyonla mücadele programına büyük destek!

“Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın enflasyonla mücadele programını açıklayacak.

İş dünyasının farklı kesimlerinden Bakan Albayrak’ın açıklayacağı enflasyonla mücadele programına dev destek geldi.

MÜSİAD Başkanı Kaan, “MÜSİAD olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklayacağı enflasyonla mücadele programını sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade etmek isteriz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da enflasyonla mücadeleyi kamu ve özel sektörün birlikte yapabileceğini belirterek, “Bakanımız Albayrak’ın mali disiplini koruma ve fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında önemli buluyor ve destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı ŞekipAvdagiç ise, “Yeni Ekonomi Programı’nın tamamlayıcı unsuru olarak hazırlanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.” Açıklanmamış bir program hakkında adeta çocukken oynadığımız birdirbir oyununda olduğu gibi “ustamın dediğinden” diyerek atlayan tüm bu zevatı kutluyoruz.

Tebrikler!

Helal olsun size!

Ama bu acele niye?

Az biraz sabretseniz ve program açıklandıktan sonra bu sözleri sıralasaydınız olmaz mıydı?

Ne olduğu belli olmayan ya da ne olacağı meçhul olan bir programa ancak bu kadar meth-u sena düzülebilirdi. İş dünyasının mümtaz şahsiyetlerini(!) bu zor işi başarmış oldukları için bir kez daha kutluyoruz.

Tebrikler!

Program daha açıklanmadan böyle destek verenler(!) şimdi açıklandıktan sonra kim bilir ne biçim destek olacaklardır! Evet, yıllardır siyaset dünyasının içindeyiz açıklanmamış bir programa destek verildiğine ilk kez tanıklık ediyoruz.

İş dünyasının bu desteği hangi sebeplerle verdiğini de merak etmiyoruz değiliz.

Allah-u âlem enflasyonla mücadelede daha da gecikilmemesi için yani bir an önce bir şeyler yapılması için bu tür şeyler söylemişlerdir.