Sizi bekliyor desek!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayvanlara yapılan işkencelerin bir türlü önüne geçilememesine sitemde bulunarak “Hayvan Hakları Yasası’nın” hâlâ çıkarılamamış olmasını eleştiriyor ve “Bu yasa hâlâ neyi bekliyor?” diye soruyor.

Ve yasanın bir an evvel çıkarılması talimatını veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği bu hassasiyeti şükranla karşılıyor ve destekliyoruz.

Ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğiz.

Bize göre bu yasanın çıkması da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını bekliyor.

Yani bu soruyu cevaplarken, “Sizi bekliyor” dersek herhalde meseleyi fazla abartmış olmayız.

Evet, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği ilk günden beri bürokraside bütün gözler Külliye’ye çevrilmiş, bütün kulaklar da oradan gelecek talimatlara açılmış durumda bulunuyor. Yeni sistemin henüz tam anlamıyla rayına oturmamış olması yüzünden bürokrasi “aman bir yanlış yapmayalım” telaşı içinde ve her şey Külliye’den gelecek direktiflere göre ayarlanmaya çalışılıyor.

Sadece bu yasa ile ilgili değil tüm bakanlıklarda aynı havanın estiğine tanık oluyoruz.

Bürokrasi sistem değişikliğine ayak uydurma adına bir yanlış yapmamak için tüm işlemleri yavaşlatmış durumda.

Bir de kaldırılan müsteşarlık makamlarının yerine ihdas edilen bakan yardımcılıklarının henüz tam anlamıyla bürokrasiye hâkim olduğunu söylememiz çok zor.

Sistem değişikliğinin kolay olmayacağını biliyorduk ama bu kadar çok sorun çıkacağını tahmin edememiştik.

En basit meselede bile Külliye’den talimat beklenir olması pek çok konunun askıda kalmasına neden oluyor.

Bunlar elbette aşılamayacak sorunlar değil.

Mutlaka aşılır ama zamanla aşılır! Cumhurbaşkanı Erdoğan eski sistem ile yeni sistem arasındaki bu aksaklığı giderecek talimatları verirse sorunları aşmak biraz daha kolaylaşabilir.

Söz konusu şikâyetin onaltı bakanlığın hepsinde de yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu hali yeni sisteme geçişin faturası olarak görmek de mümkün.

Bürokrasi yeni sisteme ayak uydurabilmek için işi biraz ağırdan alıyor ve bu nedenle de yasaların çıkması gecikiyor.

Doğal olarak da atılacak tüm adımlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği talimatı bekliyor. Ayak uydurma dönemi çok zaman alır mı işte bunu kestiremiyoruz.